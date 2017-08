Alibaba po výsledcích v úvodu fiskálního roku vystřelila vzhůru

17.08.2017 17:15

Gigant Alibaba po pozitivních výsledcích dnes roste o 3,5 %. Výsledky společnosti Alibaba Group Holding Ltd (BABA) za 1Q 2018 1Q 2018Konsensus 1Q 20181Q 2017 Tržby (mld. CNY) 50,18 47,90 32,15 Čistý zisk (mld. CNY) 20,67 -- 7,58 Očištěný zisk na akcii (EPS, CNY/akcie) 7,950 6,249 4,83 1 CNY = 0,15 USD Skupina Alibaba Group, provozovatel online nákupních platforem, zvýšila v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2018 obrat o 56 % a překonala odhady analytiků. Základem jejího byznysu je online tržiště Alibaba a Aliexpress. Společnost však proniká i do oblasti cloudových řešení (meziroční růst 96 %), provozuje streamovací službu (podobnou např. Netflixu, +30 %) a pohybuje se také na trhu reklamy a platebních služeb (AliPay). E-commerce Alibaba zaznamenala nárůst počtu aktivních zákazníků na 466 mil., daří se jí tedy získávat klientelu ze stále dominujících (v Číně) kamenných obchodů. Společnost však nezůstává čistě u online podnikání, podobně jako Amazon (Whole Foods) i ona odkoupila nedávno společnost Intime Retail (kamenné obchody). Hospodářský výsledek Alibaby je brán jako spolehlivý barometr spotřebitelské nálady v Číně. Budoucnost v cloudu Investoři však očekávají růst i ostatních částí podnikání (cloud, streaming), který může být klíčový v dlouhodobém horizontu, nyní však tvoří pouze zanedbatelné procento obratu (13 %). Alibaba již dnes staví datacentra po celém světě, podobná těm od Googlu či Amazonu. Zvládá také propojit moderní technologická řešení s retailovým byznysem, na příkladu obchodů s potravinami HeMa, které spojují klasické nakupování s online dostupnými službami (online-to-offline). Podobně jako Alibabě se v minulém čtvrtletí dařilo i technologickému Tencentu. Kompletní zpráva zde. Akcie dnes na NYSE roste o 3,5 %. Alibaba Group Holding Ltd (BABA) +2,9 % na 164,06 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 420,2 P/E 59,2 Vývoj za letošní rok (%) +86,8 Očekávané P/E 35,3 52týdenní minimum (USD) 86,0 Prům. cílová cena (USD) 175,1 52týdenní maximum (USD) 166,9 Dividendový výnos (%) -- Filip TvrdekFio banka, a.s.