Alibaba pozitivně překvapila odhadem tržeb, akcie výrazně rostou

08.06.2017 14:30

Čínská společnost dnes oznámila, že očekává tržby 34,3 miliardy dolarů. Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali 31,42 miliardy dolarů.Čínská společnost Alibaba dnes pozitivně překvapila odhadem tržeb za tento rok, když očekává jejich růst v rozmezí 45 % až 49 %. To je o 10 procentních bodů více, než jaký byl konsensus trhu. Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali tržby na úrovni 31,42 miliard dolarů, zatímco Alibaba očekává 34,3 miliardy dolarů. Akcie společnosti reagovaly na zprávu výrazným růstem, když v pre-marketu si připisují již 12,41 %. Alibaba Group Holding Ltd (BABA) 0 % na 125,64 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 317,9 P/E 53,8 Vývoj za letošní rok (%) +43,1 Očekávané P/E 28,6 52týdenní minimum (USD) 73,3 Prům. cílová cena (USD) 139,8 52týdenní maximum (USD) 126,4 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.