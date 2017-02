Alibaba uzavřela partnerství s čínskou maloobchodní společností Bailan Group

Alibaba Group a Bailan Group uzavřely dohodu, která má být prospěšná zejména v oblasti rozvíjení nových technologií.Dohoda by se měla rozvíjet zejména v oblasti nových technologií, společnosti se dohodly na vzájemném využívání uživatelských dat, které má pomoci integraci prodejen v offline světě. Spolupráce se bude týkat také logistiky či plateb pro zvýšení efektivity. Očekávat se dá také společná snaha o rozvíjení umělé inteligence, internetu věcí a zpracování velkých objemů dat. Alespoň takto nastínili zmíněnou spolupráci obě společnosti. Čínská společnost Bailan Group má v současné době 4700 prodejen po celé zemi. Spolupráce umožní offline zákazníkům Bailanu využívat platební metodu Alipay. Naopak aplikace Bailanu Safepass a OK Card budou integrovány s Alipay. CEO Alibaba Group Daniel Zhang partnerství podle vlastních slov považuje za další krok ke smazání rozdílů mezi offline a online maloobchodním světem.František MašekFio banka, a.s.