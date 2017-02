Allergan koupil společnost Zeltiq, která se zabývá kryolipolýzou, za 2,475 mld. USD

Farmaceutická společnost Allergan koupila společnost Zeltiq Aesthetics, která se zabývá kryolipolýzou. Zaplatí za ni 2,475 mld. USD.Allergan za jednu akcii společnosti Zeltiq nabízí 56,5 USD, tedy o 14 % výše, než na jaké úrovni Zeltiq uzavřel v pátek. Allergan uvádí, že se akvizice Zeltiqu ihned projeví na vyšším zisku. Zeltiq se zabývá kryolipolýzou, jeho zařízení CoolSculpting při ambulantním zákroku mrazí tukové buňky. Podle Allerganu má celosvětové tento trh roční hodnotu 4 mld. USD. Akcie společnosti Allergan (AGN) otevřely o 1,3 % výše na 249,44 USD. Zeltiq (ZLTQ) posiluje o 12,8 % na 55,75 USD. Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.