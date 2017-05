Allianz podle předběžných údajů za 1Q meziročně vylepšila čistý zisk o 15 %

03.05.2017 11:56

Výnosy pojištovací skupiny vzrostly meziročně o 2,5 %. Provozní zisk o 9,4 %. Kompletní výsledky firma zveřejní 12. května.Pojišťovací skupina Allianz na základě předběžných údajů meziročně vylepšila čistý zisk o 15 %. V prvních třech měsících novhé roku dosáhl zisk společnosti 2,1 miliardy euro oproti 1,8 miliard euro v prvním kvartále roku 2016. Výnosy pojišťovací společnosti dosáhly za první čtvrtletí hodnoty 36,2 miliard euro, což se rovná meziročnímu nárůstu o 2,5 %. Provozní zisk vzrostl o 9,4 % na 2,9 miliardy euro. „Naše výsledky za první kvartál byly dobré a bilance firmy zůstává silná. Navzdory volatilitě na trhu a nízkým úrokovým sazbám potvrzujeme náš výhled a očekáváme v roce 2017 provozní zisk ve výši 10,8 miliard eur s možnou odchylkou plus mínus 500 milionů euro, v závislosti na nepředvídatelných událostech, krizích či přírodních katastrofách“, okomentoval předběžná čísla za první kvartál CEO Allianz SE Oliver Bäte. Kompletní výsledky společnosti budou zveřejněny 12. května. Akcie společnosti Allianz dnes na frankfurtské burze rostou o 0,4 % na 176,85 euro za akcii. Allianz SE (ALV) +0,4 % na 176,85 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 80,8 P/E 11,7 Vývoj za letošní rok (%) +12,6 Očekávané P/E 11,4 52týdenní minimum (EUR) 118,4 Prům. cílová cena (EUR) 178,3 52týdenní maximum (EUR) 177,5 Dividendový výnos (%) 4,1 Zdroj: Allianz, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.