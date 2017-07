Alphabet (Google) zaznamenal ve 2Q kvůli pokutě od Evropské komise největší ztrátu od roku 2008

25.07.2017 11:36

Bez pokuty by zisk společnosti vzrostl. Zisk na akcii překonal konsensus analytiků. Celkové tržby meziročně vzrostly o 21 %. Výsledky společnosti Alphabet Inc (GOOG) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 26,010 -- 21,500 Čistý zisk (mld. USD) 4,87 3,07 3,52 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 5,01 4,46 7,00 Čistý zisk klesal kvůli pokutě od Evropské komise Matka Google, skupina Alphabet, včera reportovala výsledky za druhý kvartál roku 2017. Čistý zisk Alphabetu sice poklesl nejvýrazněji od roku 2008, avšak klíčovou roli v tom hrála rekordní pokuta ve výši 2,7 miliardy dolarů, kterou společnost dostala od Evropské komise. Firma byla potrestána za zneužití dominantního postavení na trhu při praktikách s výsledky vyhledávání. Zisk tak ve druhém čtvrtletí poklesl o 28 %, bez vlivu zmiňované pokuty by posléze čistý zisk v meziročním srovnání vzrostl o 28 % a dosáhl by tak výše 6,3 miliardy dolarů. Zisk na akcii překonal konsensus analytiků. Celkové tržby meziročně vzrostly o 21 %. Výnosy společnosti od roku 2010; Zdroj: The Financial Times Provozní zisk Alphabetu ve druhém čtvrtletí pokles z 5,97 miliard dolarů v roce 2016 na 4,13 miliard v letošním roce. Hurbá marže společnosti pak dosáhla úrovně 16 %, minulý rok to bylo 28 %. Provozní zisk divize Google naopak vzrostl z 6,99 miliard dolarů na 7,80 miliard dolarů. Výnosy divize Google vzrostly o 20 %, cena za proklik poklesla o 23 % pro celou skupinu, resp. o 26 % pro Google Co se samostatné divize Google týče, výnosy za služby Google, včetně reklam ve vyhledávací síti a grafických reklam zobrazovaných na internetu, se zvýšily o 20 % na 18,4 miliardy dolarů. Cena za proklik - velice sledovaná metrika míry odezvy spotřebitelů na reklamy, které zdůrazňují efektivitu podnikání společnosti Google - byla celkově pro celou skupinu o 23 procent nižší. Cena za proklik pro samostatnou divizi Google posléze poklesla o 26 % v porovnání s druhým kvartálem minulého roku. Firma v reportu informovala, že ve druhém čtvrtletí se Googlu podařilo získat trojnásobek dohod ve výši přesahující půl milionu dolarů než ve druhém čtvrtletí minulého roku. Ve druhém kvartále se také výrazně navýšily výdaje do aktivit Googlu, zejména posléze do cloudového businessu. Naopak výdaje na tvz. other bets, které jsou zahrnují například investice do samořídích automobilů či do zdravotní péče, v meziročním srovnání poklesly. Akcie společnosti včera po výsledcích v after-marketu klesaly. Podrobnější výsledky jsou k dispozici zde. Alphabet Inc (GOOG) včera uzavřel na 980,34 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 685,0 P/E 31,7 Vývoj za letošní rok (%) +27,0 Očekávané P/E 23,3 52týdenní minimum (USD) 727,5 Prům. cílová cena (USD) 1065 52týdenní maximum (USD) 988,3 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Bloomberg, Alphabet, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.