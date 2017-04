Alphabet výsledky za 1Q překonal odhady analytiků

28.04.2017 12:26

Nadále výrazně rostl výnos z reklam. Rostoucí provozní marže pomohla i k lepšímu než očekávanému zisku. Výsledky společnosti Alphabet Inc (GOOG) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 24,75 24,22 20,26 Čistý zisk (mld. USD) 5,4 -- 4,2 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 7,73 7,42 6,02 Nárůst tržeb i zisku Americká společnost Alphabet, matka Googlu, vykázala včera po uzavření trhu kladné výsledky za první kvartál tohoto roku. Čtvrtletní tržby i zisk překonaly očekávání analytiků. Čistý zisk firmy v meziročním srovnání vzrostl o 29 %. Konsolidované tržby Alphabetu poté vzrostly o 22 %, čemuž výrazně napomohl výrazný nárůst příjmů z reklamy na mobilních telefonech a na portále Youtube. Firma se v posledních měsících dostala v souvislosti s reklamou na Youtube, která se objevovala na videích extremistických skupin, pod tlak některých inzerentů, kteří stahovali reklamy z portálu. Nenaplnily se však spekulace o tom, že by tento problém měl příjmy z reklam kvůli hromadnějšímu stahování inzercí výrazně ovlivnit. Výnosy z reklamy zaznamenaly meziroční růst o 19 % Klíčový je pro firmu vývoj výnosů z reklamy, jjelikož tvoří zcela zásadní zdroj tržeb společnosti. Výnosy z reklamy zaznamenaly meziročně nárůst o 19 %, když poskočily na hodnotu 21,4 miliardy dolarů. Zlepšující se provozní marže také vedla k vyššímu zisku na akcii, než jaký očekávali analytici. Tržby po vyjmutí akvizičních položek dosáhly hodnoty 20,1 miliard dolarů, což je stále nad konsensem analytiků, kteří očekávali 19,8 miliard dolarů. Placené prokliky vzrostly o 44 %. Provozní zisk firmy dosáhl meziročního nárůstu na hodnotu 6,57 miliardy dolarů. Provozní zisk dceřinné společnosti Google byl poté 7,60 miliard dolarů. „Společnost nadále těží z investic do inovací našich produktů“, okomentovala výsledky CFO Microsoftu Ruth Poratová. Podle Poratové Alphabet zaznamenal „úžasný start do nového roku“. Podrobnější výsledky společnosti Alphabet jsou zde. Alphabet Inc (GOOG) včera uzavřel na 874,25 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 610,0 P/E 30,1 Vývoj za letošní rok (%) +13,3 Očekávané P/E 21,0 52týdenní minimum (USD) 663,3 Prům. cílová cena (USD) 1019 52týdenní maximum (USD) 876,1 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial Times, Alphabet, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.