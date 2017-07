Amazon chystá doručování potravin a ingrediencí na vaření do domácností

18.07.2017 11:01

Naplnily se tak obavy společnosti Blue Apron, která již podobnou službu americkým zákazníkům nabízí a potýká se s finančními problémySpolečnosti Blue Apron se příliš nepovedl samotný vstup na burzu na konci června, IPO bylo zklamáním. Situace na trhu byla pro Blue Apron již při IPO složitá, neboť Amazon tři dny před vstupem Blue Apron na burzu uzavřel dohodu o převzetí společnosti Whole Foods Market. V současné chvíli navíc Amazon chystá téměř identickou službu jako Blue Apron, tedy doručování ingrediencí na vaření do domácností a výrobu předem připravených balíčků potravin. Vzhledem k širokému poli působnosti Amazonu je velmi pravděpodobné, že společnost se dokáže dostat na nižší výrobní náklady. Právě vysoké náklady na přípravu a distribuci potravin jsou velkým problémem a finanční zátěží pro firmu Blue Apron. Podle některých expertů je tak vstup Amazonu na tento trh pro Blue Apron další výraznou komplikací. Akcie společnosti Blue Apron zaznamenaly za poslední měsíc pokles o 21%. Aktuálně se pohybují na hodnotě 6,59 USD, po oznámení záměru Amazonu ztratily více než 10 %. Akciím Amazonu se naopak stále velmi daří, v předobchodní fázi dnes posilují o 0,82 % na 1 010 USD. Amazon.com Inc (AMZN) 0 % na 1010,04 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 482,8 P/E 189,6 Vývoj za letošní rok (%) +34,7 Očekávané P/E 83,2 52týdenní minimum (USD) 710,1 Prům. cílová cena (USD) 1131 52týdenní maximum (USD) 1017 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: MarketWatchJan Kregl, Fio banka, a.s.