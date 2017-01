Amazon plánuje v USA vytvořit 100 tis. nových pracovních míst do roku 2018

12.01.2017 17:20

Amazon oznámil, že do poloviny roku plánuje navýšit počet pracovníků na plný úvazek ve Spojených státech na více než 280 tis. lidí ze současných 180 tis.Amazon uvádí, že se jedná o pracovní místa všech úrovní a že řada z nich je spojená s novými distribučními centry, které Amazon v současné době buduje v Texasu, Kalifornii, Flordě, New Jersey a dalších státech. Akcie Amazonu (AMZN) dnes posilují o 0,5 % na 803,12 USD. Zdroj: AmazonJan TománekFio banka, a.s.