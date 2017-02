Amazon představil slabší tržby za 4Q 2016, ze zisku za 1Q si výrazně ukousnou investice

03.02.2017 16:00

Americká společnost Amazon včera po uzavření trhu představila výsledky za 4Q. Společnost zklamala nižšími tržbami za 4Q i jejich výhledem na 1Q, ze kterých si navíc ukrojí velké investice. Výsledky společnosti Amazon (AMZN) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 43,7 44,7 35,7 Čistý zisk (mil. USD) 749 -- 482 Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,54 1,36 1,0 Finanční výsledky Tržby ve 4Q vzrostly meziročně o 22 % na 43,7 mld. USD. Vývoj měnových kurzů je snížil o dva procentní body. Výnosy z poskytování cloudových a webhostingových služeb Amazon Web Services meziročně vzrostly o 47 % na 3,54 mld. USD. Jejich růst oproti 3Q zpomalil a zaostaly tak za odhadem 3,61 mld. USD. Amazon ve 4Q dosáhnul provozního zisku 1,26 mld. USD, analytici v průměru projektovali 1,13 mld. USD. Analytik Ron Rosey z JMP Securities uvedl, že trh měl ohledně výsledků za 4Q přílišná očekávání a „tohle je reset“. Podobný názor zastává i Vic Anthony z Aegis Capital Corp, podle kterého se na akciích Amazonu projevuje ohledně posunu vánočních útrat na web. Amazon v 1Q očekává růst tržeb až o čtvrtinu, provozní zisk však kvůli investicím poklesne Amazon očekává, že v 1Q dosáhne provozního zisku ve výši 250 až 900 mil. USD při tržbách v rozmezí 33,3 mld. USD až 35,8 mld. USD. Analytici projektovali provozní zisk 1,3 mld. USD při tržbách 36,0 mld. USD. Ačkoliv by tržby v 1Q měly meziročně vzrůst téměř o čtvrtinu, provozní zisk by měl meziročně poklesnout vlivem výrazných investic do skladišť, vlastního mediálního obsahu a expanze v Indii. Josh Olson, analytik společnosti Edward Jones & Co., uvedl, že lidé by neměli být překvapeni, jelikož náklady si často ukrojily z tržeb, zatímco se Amazon dral na pozici největšího světového maloobchodního prodejce. „Jsou opět v „investičním módu“,“ řekl. Amazon.com Inc (AMZN) -2,9 % na 815,393 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 387,5 P/E 166,0 Vývoj za letošní rok (%) +8,8 Očekávané P/E 61,1 52týdenní minimum (USD) 474,0 Prům. cílová cena (USD) 942,4 52týdenní maximum (USD) 847,2 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Amazon, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.

