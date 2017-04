Amazon reportoval za 1Q tržby i zisk nad očekávání trhu

28.04.2017 13:11

Společnost reportovala výsledky, které výrazně překonaly odhady analytiků. Nadále se jí daří navyšovat výnosy z poskytování cloudových služeb. Výsledky společnosti Amazon.com Inc (AMZN) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 35,71 35,3 29,13 Čistý zisk (mil. USD) 724 -- 513 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,48 1,08 1,07 Tržby i zisk nad konsensem trhu Americký gigant Amazon vykázal za první kvartál výsledky nad očekáváním analytiků. Nad konsensus trhu rostly tržby i zisk. Firma vykázala čistý zisk osmý kvartál v řadě. Amazonu ke kladnému výsledku pomohl zejména růst tržeb v segmentech maloobchodních a cloudových služeb. Rostoucí výnosy z cloudu Divize Amazon Web Services poskytující cloudové služby, která je jedničkou na trhu, vykázala za první kvartál nového roku rostoucí výnosy i zisk. Výnosy poskočily meziročně z hodnoty 2,57 miliardy dolarů na současných 3,67 miliardy dolarů. Zisk Amazon Web Services posléze dosáhl 890 milionů dolarů. V prvním čtvrtletí minulého roku to bylo 604 milionů dolarů. Plány na stavbu nových skladů Amazon spolu s reportem výsledků za první tři měsíce tohoto roku také oznámil plány do budoucna. Do poloviny roku 2018 chce firma postavit nové sklady a vytvořit tak více než 130 tisíc nových pracovních míst. Díky tomut kroku chce Amazon zrychlit dodávky zboží. Výrazné investice také společnost plánuje provést v Indii. Pro probíhající kvartál Amazon očekává dosažení trřeb v rozmezí 35,25 - 37,75 miliard dolarů. Konsensus analytiků predikuje 63,91 miliard dolarů. Podrobnější výsledky jsou k dispozici zde. Včera po uzavření trhu reportovaly také Microsoft a Alphabet. Amazon.com Inc (AMZN) včera uzavřel na 918,38 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 439,0 P/E 172,4 Vývoj za letošní rok (%) +22,5 Očekávané P/E 70,6 52týdenní minimum (USD) 599,2 Prům. cílová cena (USD) 1047 52týdenní maximum (USD) 923,7 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: The Financial Times, AmazonFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.