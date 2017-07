American Airlines oznámil výsledky za 2Q 2017. Zisky klesly, ale výnosy byly vyšší

28.07.2017 17:00

Největší americká letecká společnost dnes před otevřením trhů oznámila výsledky, které byly nad konsensem analytiků. Výsledky společnosti American Airlines (AAL) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 11,11 11,07 10,36 Čistý zisk (mil. USD) 803 -- 950 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,92 1,87 1,80 American Airlines meziročně zvedl tržby o 7,2 %. Tržby na sedadlo vzrostly o 5,7 %. Růstu tržeb pomáhá rostoucí poptávka po letenkách, zvýšené ceny a větší marže. Očištěný zisk na akcii vzrostl o 8,5 % na 1,92 USD. Výrazně tak překonal očekávání analytiků ,1,87 USD na akcii. Rostou ale také výdaje. Provozní výdaje meziročně vzrostly o 11,1 %. Růst byl z velké části zapříčiněn zvýšenou cenou paliv, která vzrostla o 15,4 %. Společnost také reportovala 12,5% nárůst výdajů za mzdy a benefity pro zaměstnance. Během třetího kvartálu společnost očekává meziroční růst tržeb mezi 0,5 a 2,5 %. Podle výhledu celoroční růst tržeb na sedadlo bude mezi 5 a 6 %. Výhled byl navýšen z rozmezí 3,5-5,5 %. Společnost také očekává růst celkové kapacity o 1,5 %. Kapacita poroste ale jen na úrovni mezinárodních letů (+4 %), kapacita domácích letů by měla zůstat beze změny. Výsledky společnosti jsou zde. American Airlines Group Inc (AAL) -1,9 % na 49,05 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 23,9 P/E 9,5 Vývoj za letošní rok (%) +5,0 Očekávané P/E 9,4 52týdenní minimum (USD) 33,0 Prům. cílová cena (USD) 58,5 52týdenní maximum (USD) 54,5 Dividendový výnos (%) 0,8 Zdroj: Bloomberg, American Airlines, The Financial Times, The Wall Street JournalRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.