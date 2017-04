American Express i přes pokles zisku a výnosů oznámil v 1Q výsledky nad očekáváními analytiků

20.04.2017 12:36

Americké společnosti pomohly zejména vyšší spotřebitelské výdaje domácností a růst úrokových výnosů. Výsledky společnosti American Express Co (AXP) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 7,9 7,79 8,1 Čistý zisk (mld. USD) 1,2 -- 1,4 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,34 1,27 1,45 Tržby i výnosy meziročně klesaly méně než se čekalo Největší americká karetní společnost podle objemu transakcí překonala výsledky za první kvartál očekávání analytiků. Čistý zisk i tržby klesaly v meziročním srovnání méně než se očekávalo. Pomohla zejména vyšší spotřeba držitelů karet a také vyšší úrokový výnos. Pomohla vyšší spotřeba a růst sazeb American Express se stále vyrovnává se ztrátou důležitého obchodního partnera, kterým byla společnost Costco. K ukončení spolupráce mezi American Express a Costco došlo v červnu minulého roku. Pozitivním výsledkům reportovaným za první kvartál roku 2017 poté pomohla zejména vyšší aktivita domácností ve spotřebě v důsledku pozitivního vývoje amerického hospodářství. Svoji roli sehrál zejména u bohatších domácností i výrazný nárůst cen aktiv, který opět podpořil spotřebitelskou aktivitu. Zvýšení úrokových sazeb ze strany americké centrální banky navíc navýšilo úrokové výnosy. Očekávání EPS pro rok 2017 v rozmezí 5,60 až 5,80 dolarů S vyloučením vlivu ukončení spolupráce s firmou Costco a apreciace dolaru by upravené výnosy společnosti meziročně vzrostly o 7%. Návratnost vlastního kapitálu firmy za první kvartál byla 25,1 % ve srovnání s 23,6 % v prvním čtvtletí 2016. Pro rok 2017 chce American Express dosáhnout zisku na akcii v rozmezí 5,60 až 5,80 dolarů na akcii. „Pozitivní výsledek v prvním kvartále reflektuje mnoho investic, které jsme udělali s ohledem na budoucí růst. Důležitý je také pokračující pokles provozních nákladů“, okomentoval výsledky CEO American Express Kenneth Chenault Více informací o výsledcích společnosti je zde. American Express Co (AXP) včera uzavřel na 75,55 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 68,0 P/E 15,0 Vývoj za letošní rok (%) +2,0 Očekávané P/E 13,3 52týdenní minimum (USD) 57,2 Prům. cílová cena (USD) 81,6 52týdenní maximum (USD) 82,0 Dividendový výnos (%) 1,7 Zdroj: The Financial Timse, American ExpressFrantišek MašekFio banka, a.s.