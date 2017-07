Americká aerolinka Delta Air Lines dnes před otevřením trhů reportovala výsledky za 2Q 2017

13.07.2017 14:50

Očištěný zisk na akcii zaostal za konsensem analytiků. Tržby ale splnily očekávání a dosáhly historických maxim. Výsledky společnosti Delta Air Lines Inc (DAL) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 10,79 10,79 10,45 Čistý zisk (mld. USD) 1,22 -- 1,55 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,64 1,66 1,47 Očištěný zisk na akcii pod očekáváním analytiků, provozní tržby rostly o 3 % Čistý zisk za 2Q dosáhl 1,22 mld. USD. Očištěný zisk na akcii byl 1,64 USD. Očekávalo se 1,66 USD. Provozní tržby meziročně vzrostly o 3,3 % na 10,79 mld. USD, což odpovídá očekávání analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Tržby tak dosáhly historického maxima společnosti, meziročně vzrostly o 344 mil. USD. Tržby na pasažéra se zvýšily o 2,5 % při růstu kapacity o 0,4 %. Výrazněji rostly tržby za cargo, které meziročně vzrostly o 11 %. Výhled na 3Q 2017 Ve třetím kvartále společnost Delta Air Lines i nadále očekává růst provozních marží o 18 % až 20 %. Společnost očekává, že tržby na pasažéra se zvýší o 2,5 % až 4,5 % během příštího kvartálu. Analytici při tom očekávali růst o 5 % kvůli rostoucí poptávce po letenkách na poslední chvíli a snížení palivových nákladů. Podle Michaela Sasso z agentury Bloomberg slabší než očekávaný výhled by mohl mírně snížit důvěru investorů, že si americké aerolinky jako Delta budou schopni udržet ceny a marže před konkurencí nízkonákladových leteckých společností. Dříve v tomto měsíci akcie Delty dosáhly maxima od roku 2008. Od začátku roku hodnota akcií Delta Air Lines vzrostla o 13 %, index S&P 500 vzrostl za stejnou dobu o 9 %. Za posledních 12 měsíců akcie Delty vzrostly dokonce o 38 %. V pre-marketu se akcie Delty obchodují za 55,48 USD. Výsledky společnosti si můžete přečíst zde. Delta Air Lines Inc (DAL) na 55,48 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 40,8 P/E 11,3 Vývoj za letošní rok (%) +12,8 Očekávané P/E 10,4 52týdenní minimum (USD) 35,8 Prům. cílová cena (USD) 63,8 52týdenní maximum (USD) 55,8 Dividendový výnos (%) 1,5 Zdroj: Bloomberg, Delta Air LinesRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.