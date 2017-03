Americká automobilka Ford plánuje v Číně vyrábět zcela nový model SUV od Lincolnu

13.03.2017 15:06

Výroba v Číně má nadále pomoci v růstu tržní pozice automobilů Lincoln na tamním trhu. Dodnes se Lincoln do Číny jen dovážel.Slavná americká automobilka Ford v pondělí oznámila, že plánuje v Číně vyrábět zcela nový model SUV pod svojí značkou luxusních automobilů Lincoln. Pro výrobu vozu plánuje společnost využít továrnu provozující společně s čínskou společností Chongqing Changan Automobile. K realizaci projektu by mělo dojít v roce 2019. Automobily značky Lincoln jsou v současné době do Číny dováženy a jen za rok 2016 vrzostl jejich prodej o zhruba 180 %. „Přechod na lokální výrobu je dalším důležitým krokem v evoluci značky Lincoln v Číně a doplní pokračující dovoz automobilů ze Severní Ameriky“ stojí ve zprávě společnosti Ford. Bližší informace o plánech firma prozatím neprozradila. Projekt má pomoci Lincolnu získat v Číně výraznější pozici na trhu luxusních automobilů. I přes výrazný nárůst prodejů v minulém roce Lincoln stále značně zaostává za americkým konkurentem Cadillac od General Motors. Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.