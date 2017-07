Americká finanční společnost Visa reportovala výsledky za 3Q 2017, výnosy i zisky nad očekáváními

21.07.2017 11:16

Visa představila výsledky za 3Q fiskálního roku 2017. Výnosy výrazně vzrostly díky akvizici Visa Europe, ale i růstu objemu transakcí a silné globální ekonomice. Výsledky společnosti Visa (V) za 3Q FY 2017 3Q FY 2017Konsensus 1Q 20173Q FY 2016 Výnosy (mld. USD) 4,57 4,36 3,63 Čistý zisk (mld. USD) 2,06 -- 0,41 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,86 0,81 0,17 Finanční výsledky nad očekáváními Po středečních výsledcích American Express včera po uzavření trhů reportovala další americká karetní společnost Visa. Výnosy společnosti vzrostly o 26 % na 4,57 mld. USD při očekávání 4,36 mld. USD. Čistý zisk dosáhl 2,06 mld. USD. Očištěný zisk na akcii tedy vzrostl na 0,86 USD na akcii, čekalo se 0,81 USD. Zisky v 3Q 2016 byly sníženy výdaji za akvizici Visa Europe z června 2016, ale i po očištění o mimořádné položky zisk meziročně vzrostl o 26 %. Nejdramatičtěji za 3Q 2017 rostl objem transakcí, meziročně +38 %. Provozní výdaje očištěné o mimořádné položky vzrostly o 31 %. Visa aktualizovala celoroční výhled Management uvedl, že celoroční růst výnosů bude kolem 20 %, což je nad dříve deklarovaným rozmezí 16 až 18 %. Očištěný zisk na akcii by podle výhledu měl celoročně růst také o 20 %. Výsledky společnosti jsou zde. Visa Inc (V) na 98,11 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 204,9 P/E 29,6 Vývoj za letošní rok (%) +25,7 Očekávané P/E 29,2 52týdenní minimum (USD) 75,2 Prům. cílová cena (USD) 108,6 52týdenní maximum (USD) 99,1 Dividendový výnos (%) 0,6 Zdroj: Visa, Bloomberg, The Financial Times, The Wall Street JournalRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.