Americká průmyslová skupina Honeywell v 2Q 2017 překonala očekávání analytiků a navýšila výhled

21.07.2017 16:36

Silný růst letecké divize a poptávka po stavebních a domácích technologiích pomohly společnosti dosáhnout výsledků nad očekáváními. Výsledky společnosti Honeywell International (HON) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 10,08 9,88 9,99 Čistý zisk (mld. USD) 1,40 -- 1,33 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,80 1,78 1,70 Růst tržeb i zisků nad očekáváním Tržby dosáhly 10,08 mld. USD, překonaly tím konsensus 9,88 mld. USD. Organické tržby vzrostly o 3 %. Čistý zisk meziročně vzrostl o 5,5 % na 1,4 mld. USD. Očištěný zisk na akcii dosáhl 1,80 USD, což přesáhlo konsensus 1,78 USD. Největšímu sektoru společnosti, letecké divizi, se dařilo zejména díky robustnímu objemu leteckého cestování a růstu vojenských výdajů Trumpovi administrativy. Kromě letecké divize, silná poptávka po stavebních a domácích technologiích také pomohla společnosti dosáhnout silných výsledků. Honeywell navýšil výhled Honeywell navýšil dolní mez odhadu celoročního zisku na akcii. Za celý letošní rok tak očekává očištěný zisk v rozmezí 7,00 až 7,10 USD na akcii. Společnost také navýšila celoroční výhled tržeb. Honeywell očekává tržby za 2017 mezi 39,3 a 40,0 mld. USD. Analytici očekávají 39,42 mld. USD. V rámci tohoto výhledu společnost očekává růst organických tržeb mezi 2 a 4 %. Akcie Honeywell ve čtvrtek uzavřely na historických maximech. Od začátku roku akcie vzrostly o 16 %. Dnes posilují o 1,5 %. Honeywell International Inc (HON) +1,5 % na 136,96 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 104,4 P/E 18,6 Vývoj za letošní rok (%) +18,2 Očekávané P/E 19,3 52týdenní minimum (USD) 105,2 Prům. cílová cena (USD) 141,4 52týdenní maximum (USD) 137,3 Dividendový výnos (%) 1,9 Zdroj: Bloomberg, Honeywell, The Financial TimesRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.