Americká sociální síť Twitter v 2Q 2017 nenaplnila růstová očekávání

27.07.2017 16:51

Akcie Twitteru dnes klesají poté co společnost nedosáhla očekávaného růstu uživatelů. Výsledky společnosti Twitter (TWTR) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 573,9 537,2 602,0 Čistý zisk (mld. USD) -116,5 -- -107,2 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,08 0,05 0,08 Americká sociální síť Twitter dnes reportovala výsledky za 2Q 2017. Počet aktivních měsíčních uživatelů Twitteru dosáhl v třetím čtvrtletí 328 milionů lidí, meziročně vzrostl o 5 %. Počet aktivních uživatelů se nezměnil ve srovnání s minulým kvartálem a nedosáhl očekávání Wall Street 332 mil. USD. Tržby za druhý kvartál klesly meziročně o 5 % na 574 mil USD, což překonalo očekávání analytiků 537 mil. USD. Výnosy z reklam meziročně klesly o 8 % na 489 mil. USD. Za 4Q tržby z reklam tvořily 85 % všech tržeb společnosti. Společnost Twitter reportovala ztráty každý kvartál od svého IPO v listopadu 2013, ale management po dnešních výsledcích oznámil, že se společnost posouvá směrem k ziskovosti v roce 2017. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Akcie Twitteru dnes klesají o 11,6 %. Twitter Inc (TWTR) -11,6 % na 17,341 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 12,7 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +6,4 Očekávané P/E 52,7 52týdenní minimum (USD) 14,1 Prům. cílová cena (USD) 15,3 52týdenní maximum (USD) 25,3 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Twitter, Bloomberg, The Financial TimesRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.