Americká společnost Amazon reportovala výsledky za 2Q 2017, zisk meziročně klesl o 77 %

28.07.2017 11:26

Tržby vzrostly nad konsensus, zisk ale zklamal. Společnost očekává nízký zisk i v příštím čtvrtletí. Výsledky společnosti Amazon (AMZN) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 37,96 37,2 30,40 Čistý zisk (mIl. USD) 197 -- 857 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,40 1,42 1,78 Růst tržeb nad konsensem, zisk zklamal Americký gigant Amazon vykázal za druhý kvartál meziroční pokles zisku o 77 % na výši 197 mil. USD, nejnižší výsledek za poslední 2 roky. Očištěný zisk na akcii dosáhl 0,40 USD, což je méně než polovina hodnoty očekávané konsensem analytiků a čtvrtina hodnoty za stejné období minulý rok. Tržby vzrostly meziročně o 25 % na 37,96 mld. USD. Analytici očekávali o něco méně, 37,2 mld. USD. Nejvíce rostla divize Amazon Web Services poskytující cloudové služby, která za 2Q vykázala meziroční růst tržeb o 42 % na 4,1 mld. USD. Expanze do kamenných prodejen Společnost Amazon plánuje investovat i do kamenných prodejen. Minulý měsíc společnost oznámila plány na akvizici společnosti Whole Foods Market za 13,7 mld. USD. Dominance Amazonu v sektoru maloobchodních prodejců i nadále roste. Podle společnosti BloomReach 55 % všech vyhledávání produktů začne na stránkách Amazonu. Výhled nízkých zisků a velkých investic CFO Amazonu, Brian Olsavsky, vysvětlil nízký zisk zvýšenými investicemi. Amazon očekává, že tyto výdaje budou pokračovat i v dalším kvartále. Během 2Q Amazon výrazně investoval do distribučních center, video produkce, hlasového asistenta Alexa a divize Amazon Web Services poskytující cloudové služby. V tomto kvartále chce společnost přijímat nové zaměstnance. Společnost se zavázala do konce prvního pololetí 2018 přijmout 130 tis. nových zaměstnanců ve Spojených státech. V 2Q počet zaměstnanců Amazonu vzrostl o 31 tis. na 382,4 tis. lidí. Během třetího kvartálu společnost očekává podobný růst tržeb jako za uplynulý kvartál, mezi 20 a 28 %. Stejně tak očekává podobný pokles zisku na hodnotu mezi 300 a 400 mil. USD, před rokem za 3Q společnost dosáhla zisku 575 mil. USD. Od začátku roku akcie Amazonu vzrostly o 40 % z velké části díky rostoucím tržbám, za stejné období index S&P vzrostl o 11 %. Po zveřejnění výsledků se akcie firmy v postmarketu propadly o 3 %. Výsledky společnosti jsou zde. Amazon.com Inc (AMZN) na 1046 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 502,1 P/E 265,0 Vývoj za letošní rok (%) +39,5 Očekávané P/E 90,7 52týdenní minimum (USD) 710,1 Prům. cílová cena (USD) 1130 52týdenní maximum (USD) 1083,31 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Bloomberg, Amazon, The Financial Times, The Wall Street JournalRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.