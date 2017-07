Americká společnost Exxon Mobil reportovala meziročně dvojnásobný zisk kvůli vyšším cenám ropy

28.07.2017 18:26

Ropný gigant Exxon v 2Q oznámil nárůst tržeb i zisku, výsledky ale byly pod očekáváními analytiků. Akcie ztrácejí 2,2 %. Výsledky společnosti ExxonMobil (XOM) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 62,9 61,6 57,7 Čistý zisk (mld. USD) 3,4 -- 1,7 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,78 0,84 0,41 Během druhého kvartálu 2017 se společnosti podařilo zdvojnásobit zisk, ale i tak nedosáhl očekávání analytiků. Zisk dosáhl 3,4 mld. USD, což odpovídá očištěnému zisku 0,78 USD na akcii. Analytici očekávali 0,84 USD na akcii. Společnosti se podařilo výrazně snížit kapitálové výdaje, které dosáhly 3,93 mld. USD při očekávání 5,14 mld. USD. Tržby na 62,9 mld. USD překonaly konsensus, a meziročně vzrostly o 9 %. Za kladnými výsledky ropného giganta stojí zejména nedávný růst cen ropy v návaznosti na pokles zásob. Silné výsledky ve všech sektorech naší společnosti jsou způsobeny vyššími cenami komodit a zaměřením na provoz a základní činnosti společnosti, prohlásil výkonný ředitel společnosti Darren Woods. Náš cíl je udržet si rostoucí dlouhodobou hodnotu pomocí investic do našeho integrovaného portfolia, které by mělo být úspěšné v jakýchkoliv tržních podmínkách. Akcie Exxon Mobil dnes na trhu ztrácejí 2,2 %. Podrobnější výsledky společnosti jsou zde. Exxon Mobil Corp (XOM) -2,2 % na 79,025 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 334,8 P/E 24,3 Vývoj za letošní rok (%) -12,4 Očekávané P/E 22,3 52týdenní minimum (USD) 78,3 Prům. cílová cena (USD) 84,4 52týdenní maximum (USD) 93,2 Dividendový výnos (%) 3,8 Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, The Wall Street Journal, Exxon MobilRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.