Americké akcie bez výrazné změny

23.02.2017 20:26

Americké akcie smazaly mírné ztráty, které utrpěly v úvodní části obchodování a do její druhé poloviny vstupují bez výrazných změn oproti včerejším závěrečným hodnotám.Hlavní akciové indexy se pohybují mezi ztrátou 0,5% (v případě NASDAQu) a ziskem 0,2% (DJIA). Daří se utilitám (+1,1%), telekomunikacím (+0,9%) a zdravotnickým společnostem (+0,7%). Oslabují naopak průmyslové podniky (-0,9%), sektor základních materiálů (-0,6%) a spotřebitelský sektor (-0,5%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vede výrobce solárních panelů First Solar (FSLR +10%), který překvapil investory dobrými čtvrtletními výsledky. Na opačné straně žebříčku stojí prodejce módních doplňků L Brands (LB -16%). Firma sice zveřejnila solidní výsledky za uplynulé čtvrtletí, ale citelně zklamala výhledem na čtvrtletí aktuální. Komoditní trhy se vyvíjejí smíšeně. Na jedné straně roste ropa (+1,4%) a vzácné kovy (zlato +1,0%, stříbro +0,8%), na straně druhé oslabuje sója (-0,8%), kukuřice (-1,5%) a zejména měď (-3,2%). Index Dow Jones +0,18 % na 20813,08 b.Index S&P 500 +0,03 % na 2363,6 b.Index Nasdaq Composite -0,46 % na 5833,4 b. Index S&P 500 +0,03 % na 2363,6 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +1,1 % Průmysl -0,9 % Telekomunikace +0,9 % Základní materiály -0,6 % Zdravotní péče +0,7 % Zbytná spotřeba -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna First Solar (FSLR) +10 % L Brands (LB) -16 % HP (HPQ) +9,8 % NVIDIA Corp (NVDA) -9,3 % Transocean (RIG) +5,6 % CF Industries Holdings (CF) -5,8 % Endo International (ENDP) +5,1 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -5,7 % National Oilwell Varco (NOV) +2,9 % United Rentals (URI) -5,2 % Daniel Marván, Fio banka, a.s.