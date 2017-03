Americké akcie končí v minusu, investoři s obavami sledují dohady o zdravotnické reformě

24.03.2017 20:00

Index Dow Jones -0,32 % na 20590,14 b. Index S&P 500 -0,16 % na 2342,12 b. Index Nasdaq Composite +0,03 % na 5819,321 b.Americké akcie v průběhu páteční seance rostly, k závěru však začaly klesat. Investoři se totiž obávají, že případný neúspěch zdravotnické reformy by mohl ohrozit i plánovanou daňovou reformu. Daří se naopak akciím nemocnic. Těm by podle analytikům mohly části reformy způsobit vyšší náklady, jelikož se očekává, že by klesl počet pojištěných Američanů. Ti by tak méně využívali zdravotnické služby a zároveň by vzrostly odpisy spojené s péčí poskytnutou lidem v krizovém stavu bez ohledu na jejich schopnost platit. Americké akcie tento týden byly pod tlakem právě kvůli obavám, že se Trumpovi nepodaří prosadit ani daňovou reformu. Analytici Goldman Sachs si však myslí, že ačkoliv zřejmě Republikáni budou muset zvolit jiný přístup pro prosazení zdravotnické reformy, naděje na daňovou reformu vypadají dobře. Analytici si myslí, že snížení korporátních daní by mohlo přijít již na konci roku, případě v úvodu roku 2018. Obavy Wall Streetu proto považují za přehnané. Podobný názor zastává také Citigroup a UBS. Také podle ministra financí Mnuchina by prosazení daňové reformy mělo být mnohem jednodušší. Nejvíce posilují akcie výrobce mikročipů Micron Technology (MU) po výsledcích a pozitivním výhledu na další čtvrtletí. Daří se také výrobci sportovního oblečení Under Armour (UA) po zvýšení doporučení od analytiků Jefferies na „buy“ z „hold“ a cílové ceny na 27 USD z 19 USD. Analytici Jefferies aktualizovali svůj dva roky starý spotřebitelský průzkum v USA a zjistili, že značka je známější a menší podíl lidí ji považuje za drahou. Analytici vidí také další potenciál v trendu tzv. athleisure, kdy lidé nosí oblečení původně určené do posilovny, aniž by cvičili, kterému jde společnost vstříc rozšířením sortimentu. Akcie společnosti byly nejvíce shortované z indexu S&P zbytná spotřeba. Index S&P 500 -0,16 % na 2342,12 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,4 % Základní materiály -1 % Telekomunikace +0 % Finanční sektor -0,4 % Zbytná spotřeba +0 % Průmysl -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Micron Technology (MU) +8,0 % Martin Marietta Materials (MLM) -2,7 % Under Armour (UA) +5,4 % Vulcan Materials (VMC) -2,7 % Under Armour (UAA) +4,4 % Nucor Corp (NUE) -2,4 % Chesapeake Energy Corp (CHK) +4,0 % Cigna Corp (CI) -2,0 % Centene Corp (CNC) +3,1 % Mylan (MYL) -2,0 % Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.