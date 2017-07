Americké akcie mírně rostou

10.07.2017 20:40

Americké akcie po úvodním váhání mírně posilují.Hlavní akciové indexy vstoupily do druhé poloviny seance se ziskem 0,1 – 0,5%. Díky posilující ropě a zemnímu plynu se daří sektoru základních materiálů (+0,9%). Kromě něj jsou motorem dnešního růstu technologické tituly (+0,8%). Posilují rovněž průmyslové podniky (+0,3%). Oslabují naopak reality (-0,6%), spotřebitelský sektor (-0,5%) a telekomunikace (-0,3%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vede výrobce hnojiv CF Industries (CF +6,7%). Na opačné straně žebříčku figuruje spolu s ostatními maloobchodními prodejci řetězec obchodů s módními doplňky Gap (GPS -7,0%). Na komoditních trzích převládá zelená barva. Kromě již zmiňované ropy (+0,8%) a zemního plynu (+2,3%), se daří zemědělským plodinám (pšenice +2,9%, kukuřice +2,5%, sója +2,3%). Index Dow Jones +0,11 % na 21438,23 b.Index S&P 500 +0,21 % na 2430,35 b.Index Nasdaq Composite +0,46 % na 6181,386 b. Index S&P 500 +0,21 % na 2430,35 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Základní materiály +0,9 % Reality -0,6 % Informační technologie +0,8 % Nezbytná spotřeba -0,5 % Průmysl +0,3 % Telekomunikace -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna CF Industries Holdings (CF) +6,7 % Gap (GPS) -7,0 % Mosaic (MOS) +6,6 % Macy's (M) -6,5 % Freeport-McMoRan (FCX) +5,8 % Best Buy (BBY) -6,5 % Apache Corp (APA) +4,5 % Kohl's Corp (KSS) -5,2 % DR Horton (DHI) +4,1 % Ulta Beauty (ULTA) -3,2 % Daniel Marván, Fio banka, a.s.