Americké akcie mírně rostou

30.03.2017 21:01

Americké akcie se den před koncem kvartálu pohybují v zelených číslech a navazují na dobrou náladu v Evropě. Dnes mluvili představitelé centrálních bank na obou kontinentech ten, pro americké akcie, důležitější přednesl Williams, který prohlásil, že sazby možná bude možné zvedat rychleji, než trh aktuálně očekává. Na tato slova pozivitvně reagoval dolar který na páru s eurem posílil a dostal se opět pod hranici 1,07 (aktuálně 1,0687). Profituje finanční sektor. Díky rostoucí ceně ropy je vzhůru i sektor energetik. Na programu byla i makrodata, ale významnějšího ohlasu se nedočkala. nezaměstnanost je v USA pod kontrolou. Z jednotlivých akcií zmiňme dva pohyby. Ten pozitivní předvádí těžř ConocoPhillips, který oznámil, že prodá aktivity ropných písků v Kanadě. Sníží tak tím dluh a nakopne odkup akcií. naopak špatný den mají u poskytovatele cloudových a dalších IT služeb Akamai. management dnes na setkání s analytiky zchladil pozitivní výhledy a vesměs naznačil, že rok 2017 bude horší než rok předešlý na poli ebitda marže a nákladů. Index Dow Jones +0,34 % na 20728,98 b.Index S&P 500 +0,33 % na 2369,01 b.Index Nasdaq Composite +0,29 % na 5914,911 b. Index S&P 500 +0,33 % na 2369,01 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1,4 % Utility -0,8 % Energie +0,6 % Nezbytná spotřeba -0,2 % Průmysl +0,5 % Reality +0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna ConocoPhillips (COP) +7,7 % VF Corp (VFC) -4,1 % Freeport-McMoRan (FCX) +5,1 % Akamai Technologies (AKAM) -3,2 % Global Payments (GPN) +3,2 % CF Industries Holdings (CF) -3,0 % Fifth Third Bancorp (FITB) +3,1 % Perrigo (PRGO) -2,7 % Regions Financial Corp (RF) +3,0 % Cabot Oil & Gas Corp (COG) -2,2 % Martin VarechaFio banka, a.s.