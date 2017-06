Americké akcie mírně rostou, Bed Bath & Beyond výrazně ztrácí po výsledcích

23.06.2017 20:10

Index Dow Jones +0,03 % na 21402,81 b. Index S&P 500 +0,23 % na 2440,04 b. Index Nasdaq Composite +0,49 % na 6267,371 b.Americké akcie si během páteční seance připisují mírné zisky, daří se společnostem s menší kapitalizací. Dolar vůči euru oslabuje o 0,4 %, ropa posiluje o 0,4 % těsně pod 43 dolarů za barel. Stabilizace její ceny svědčí energetickým společnostem, kterým se tento týden nedařilo. Index S&P 500 zřejmě uzavře týden téměř beze změny, když růst zdravotních a technologických společností vyvažuje pokles energetických. Na úrovni jednotlivých společností je dnes poměrně živo. Bed Bath & Beyond nejníže za posledních 7 let po slabých výsledcích Porovnatelné tržby společnosti v prvním čtvrtletí klesly o 2 %, zatímco analytici očekávali 0,3% růst. Nedařilo se kamenným obchodům, ani eshopu společnosti. Na ziskovosti se negativně projevily slevy a vyšší reklamní náklady. Zisk na akcii dosáhl 53 centů na akcii, zatímco analytici očekávali 66 centů. Tržby dosáhly 2,74 mld. USD při konsensu 2,74 mld. USD. Distributor potravin Sysco klesá kvůli obavám z Amazonu Analytici J. P. Morgan odebrali akcie společnosti Sysco, která se zabývá distribucí potravin do restaurací, ze svého seznamu akcií, na které se analytici banky zaměřují, kvůli zvýšenému riziku, že se Amazon může pustit do distribuce nezávislým restauracím. Nedaří se ani dalším společnostem v sektoru. Plynařská společnost EQT roste po zelené pro plynovod Výrazně rostou akcie plynařské společnosti EQT Corp, která se zabývá zkoumáním ložisek plynu. Federální úřady došly k závěru, že plánovaný plynovod Mountain Valley bude mít „omezený nepříznivý“ dopad na životní prostředí. Plynovod během příštích 4 měsíců musí ještě získat několik dalších povolení, dnešní rozhodnutí však uklidnilo investory ohledně načasování projektu. Toshiba je ochotná jednat s Western Digital o prodeji divize čipů Toshiba uvedla, že je ochotná jednat se společností Western Digital ohledně prodeje divize čipů, ačkoliv jako kupce i nadále preferuje konsorcium vedené fondem Bain. Index S&P 500 +0,23 % na 2440,04 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,9 % Finanční sektor -0,3 % Reality +0,6 % Telekomunikace -0,2 % Základní materiály +0,5 % Zdravotní péče -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna EQT Corp (EQT) +5,7 % Bed Bath & Beyond (BBBY) -13 % Western Digital Corp (WDC) +4,8 % Sysco Corp (SYY) -5,5 % Cabot Oil & Gas Corp (COG) +3,4 % Whirlpool Corp (WHR) -4,0 % Range Resources Corp (RRC) +3,0 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) -3,0 % Mosaic (MOS) +3,0 % Home Depot (HD) -2,4 % Jan Tománek, Fio banka, a.s.