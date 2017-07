Americké akcie navázaly na pokles v Evropě

06.07.2017 20:26

Dow Jones -0,6 %; S&P 500 -0,72 %Negativní sentiment v rámci globálních akciových trhů dnes trápí i americké indexy. S&P 500 vstoupil do nového dne relativně prudkým poklesem způsobeným zejména technologickými tituly, ztráty však částečně vymazal a aktuálně odepisuje cca 0,7 %. Nejméně se daří sektorům zdravotnictví, realit a telekomunikací. Na růst výnosů však navázal podobně jako v Evropě zeleně finanční sektor. Technologický Nasdaq od začátku června spíše koriguje letošní rally a je tak přítěží stále pozitivně naladěným trhům v USA. Z hlediska konkrétních titulů klesá např. oděvní L Brands (LB) po horších než očekávaných reportovaných tržbách za červen. Níže je také Under Armour (UA) z důvodu zpráv o nižších počtech vyhledávání produktů na internetových vyhledávačích (analýza spol. Eagle Alpha). Výsledková sezóna za druhý kvartál se ve Spojených státech naplno rozjede až za týden, příští pátek reportují hned tři velké americké banky (Wells Fargo, Citi, JPM) Ve tomto zkráceném týdnu (4. 6. Independence Day) měly zatím hlavní slovo centrální banky a makrodata. Jak minutes Fedu tak ECB naznačily nevyhnutelně se blížící se zpřísňování měnových podmínek a růst sazeb. Ze souboje na měnovém trhu zatím vychází „vítězně“ euro, které se dnes v takřka lineárním trendu posunuje výše (EURUSD 1,142). Dluhopisové výnosy vyspělých zemí dnes rostly, v rámci eurozóny dokonce dosahovaly více než ročních maxim. V pátek investory čekají data z amerického trhu práce, která pomyslně zakončí fundamentálně velmi pestrý týden. Na komoditních trzích dnes září ropa, která po datech EIA vystartovala nad hranici 46 USD za barel, aktuálně však zisky koriguje. Zlato se v návaznosti na růst výnosů v posledních týdnech ocitá pod tlakem, nepomáhá mu ani slabší dolar. U hranice 1200 USD za unci se však začínají od analytiků a bank ozývat nákupní cally. Index Dow Jones -0,6 % na 21348,86 b.Index S&P 500 -0,72 % na 2414,97 b.Index Nasdaq Composite -0,7 % na 6107,564 b. Index S&P 500 -0,72 % na 2414,97 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility -0,2 % Telekomunikace -1,9 % Základní materiály -0,2 % Reality -1,6 % Finanční sektor -0,3 % Zdravotní péče -1,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna ONEOK (OKE) +2,9 % L Brands (LB) -14 % United Continental Holdings (UAL) +2,1 % Patterson Cos (PDCO) -6,5 % American Airlines Group (AAL) +2,0 % Under Armour (UAA) -5,4 % PACCAR (PCAR) +1,7 % Under Armour (UA) -5,3 % Broadcom (AVGO) +1,6 % Mallinckrodt (MNK) -4,9 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.