Americké akcie otevřely na kladné nule

Dve tretiny Slovákov chcú prežiť Vianočné sviatky netradične. Radi by ich strávili mimo svojho domova v kruhu širokej rodiny, trebárs v horskej chate. Realita je však úplne iná. Osem z desiatich Slovákov nakoniec sedí pri štedrovečernom stole doma so svojimi najbližšími. Dôvodom je najmä lenivosť. Celá zpráva »

Nové bane by mali ročne podľa ťažobného gigantu De Beers vyprodukovať okolo sedem miliónov karátov (1,4 tony) diamantov. Spolu s rozšírením ťažby na už využívaných náleziskách sa postarajú o celosvetovo rastúce objemy dodávok neopracovaných diamantov až do roku 2019. Potom však podľa štúdií poradenských spoločností Bain & Company a GlobalData začne globálna produkcia opäť klesať. Celá zpráva »

Cena bývania neustále rastie. Objavujú sa preto obavy z nafukovania novej realitnej bubliny. Pozreli sme sa preto na exaktné čísla o realitnom trhu, ktoré publikuje Národná banka Slovenska. Celá správa »

Hoci súčasná, takmer rekordná, hodnota indexu S&P 500 môže v investoroch vyvolávať býčiu náladu, analytik upozorňuje na prílišný optimizmus. Zhodnotenie, ktoré americké akciové trhy zažívajú po zvolení Donalda Trumpa, je podľa neho neodôvodnené a krátkodobé. Keď dôjde k zmene sentimentu, môže index spadnúť aj o desať percent, upozorňuje analytik. Celá správa »

Spotreba slovenských domácností rastie, nezamestnanosť klesá. To prináša so sebou vysoký rast reálnych miezd. Riziko však predstavuje zahraničie. Politická neistota v Európe, nejasná budúcnosť politiky amerického Fedu. To všetko môže predstavovať vonkajší zásah do dobre premazaného stroja slovenskej ekonomiky v budúcom roku. Celá správa »

Nejde v žiadnom prípade o špeciálne pôžičky s výhodami či parametrami typickými pre vianočné sviatky, aj keď to majú vo svojom názve. Ide výlučne a iba o marketingový lep. Kto naň raz sadne, tak ľahko sa neodlepí. Aké praktiky používajú lovci vianočných dlžníkov odhaľujeme v článku. Celá správa »