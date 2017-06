Americké akcie otevřely růstem

26.06.2017 16:06

Index Dow Jones +0,44 % na 21487,93 b. Index S&P 500 +0,44 % na 2449,03 b. Index Nasdaq Composite +0,52 % na 6297,83 b. Index S&P 500 +0,44 % na 2449,03 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,7 % Energie -0,1 % Finanční sektor +0,7 % Zdravotní péče 0 % Průmysl +0,6 % Telekomunikace +0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Micron Technology (MU) +3,4 % Arconic (ARNC) -7,8 % Martin Marietta Materials (MLM) +2,4 % Bed Bath & Beyond (BBBY) -1,4 % HP (HPQ) +2,1 % DaVita (DVA) -1,3 % Best Buy (BBY) +1,9 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) -1,2 % Coach (COH) +1,8 % Humana (HUM) -0,8 % Zdroj: BloombergRáchel KopúnováFio banka, a.s.