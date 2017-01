Americké akcie otevřely seanci v mírném záporu.

06.01.2017 20:06

Index Dow Jones +0,38 % na 19975,81 b. Index S&P 500 +0,45 % na 2279,21 b. Index Nasdaq Composite +0,71 % na 5526,879 b. Americké akciové trhy otevřely páteční seanci v mírném negativu. V hledáčku investorů byla dnes odpoledne data, která informovala o tvorbě nových pracovních míst US ekonomiky. Podle vládních statistik americká ekonomika v prosinci vytvořila celkem 156 000 nových pracovních míst proti listopadovým 204 000 míst. Celkově trh očekával rozmezí 178 – 185 000 nových pracovních míst. US ekonomika tak zaostala výrazněji za odhadem. Můžeme tedy říci, že největší ekonomika světa v roce 2016 vytvořila 2,2 mil. nových pracovních míst. Lze tedy konstatovat, že US ekonomika vytvořila o 500 000 méně pracovních míst proti roku 2016. Z hlavních sektorů zdravotní péče v prosinci vytvořila 43 000 nových pozic, restaurace a bary 30 000. Výroba přidala 17 000 nových míst proti listopadovému poklesu o 7 000.. Maloobchod vytvořil 6 300 nových míst. Soukromý sektor vytvořil 144 000 nových míst a vládní sektor 12 000. Po dobu prezidentského mandátu Baracka Obamy ekonomika vytvořila zhruba 11 mil. nových pracovních míst. Na zveřejněná data zaměstnanosti a také objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, která byla v listopadu revidována níže o -4,5% reaguje cena zlata, jež se pohybuje proti včerejšímu závěru níž o 8 USD tj. na úrovni kolem 1 172 USD/Troj. unce. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp ( ABX ) obchodují níž o -3,35% a konkurenční Eldorado Gold Corp. ( EGO ).-5,7%. Za pozornost stojí akcie Fiat Chrysler ( FCAU ), kde management italského výrobce automobilů vyjádřil větší jistotu v úspěšné dosažení cílů stanovených pro rok 2018. Cíle se zdají být poměrně ambiciózní, jelikož zahrnují 5,5 mld. EUR čistého zisku ( což je téměř dvojnásobek roku 2015 ) a proměnu 5 mld. EUR čistého dluhu na 4 mld. částku peněz. V současné době se Fiat potýká s nízkým cashflow a vysokým zadlužením, které brání dalšímu rozvoji společnosti. Management však vidí jasný směr v přechodu k profitabilnějším modelům aut, jako například Jeep SUV a Dodge Ram, které by mohly naplnit stanovené cíle. Na základě těchto zpráv analytici Goldman Sachs zvýšili cílovou cenu akciím na 17,5 USD z 10,6 USD s doporučením „ koupit“. Akcie obchodují silnější o necelých 7% . Z farmaceutického sektoru nepotěšila akcionáře Teva Pharmaceuticals ( TEVA ), když společnost snížila odhad zisku na letošní rok na rozmezí 4,9 - 5,3 USD na akcii. Podle dostupných zpráv je na vině složitá situace na trhu s generickými léčivy, kde je Teva jedním z největších výrobců na světě. Akcie Teva obchodují pod silným prodejním tlakem slabší o více než -7%. K akcií Tevy se přidávají také akcie farmaceutické společnosti Regeneron Pharmaceuticals (REGN), které oslabují o -5,9% a také farmaceutická spol. Endo International ( ENDO ), jež obchodují v záporu níže o -5,1% . Naopak v biotechnologickém sektoru se daří akciím Amgen ( AMGN ), které přidávají 3,4%. Index S&P 500 +0,45 % na 2279,21 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,9 % Telekomunikace -2,7 % Průmysl +0,7 % Základní materiály -0,1 % Zbytná spotřeba +0,6 % Energie +0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Waters Corp (WAT) +3,9 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) -5,9 % Illumina (ILMN) +3,9 % Endo International (ENDP) -5,1 % Amgen (AMGN) +3,4 % Vulcan Materials (VMC) -3,1 % Autodesk (ADSK) +3,3 % Newmont Mining Corp (NEM) -3,1 % Stericycle (SRCL) +3,3 % AT&T (T) -3,0 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.