Americké akcie otevřely smíšeně, Nasdaq roste

Index Dow Jones -0,26 % na 19911,25 b. Index S&P 500 -0,21 % na 2272,22 b. Index Nasdaq Composite +0,14 % na 5528,57 b. Index S&P 500 -0,21 % na 2272,22 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Základní materiály +0,4 % Energie -1,4 % Informační technologie +0,4 % Nezbytná spotřeba -0,7 % Zbytná spotřeba +0,1 % Telekomunikace -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Global Payments (GPN) +7,5 % Acuity Brands (AYI) -17 % NVIDIA Corp (NVDA) +4,0 % Southwestern Energy (SWN) -3,9 % HCA Holdings (HCA) +2,6 % Range Resources Corp (RRC) -3,7 % Applied Materials (AMAT) +2,6 % Transocean (RIG) -3,6 % Viacom (VIAB) +2,4 % Murphy Oil Corp (MUR) -2,6 % Jan TománekFio banka, a.s.