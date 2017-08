Americké akcie po včerejším propadu mírně rostou

18.08.2017 21:00

Wall Street včera odepisovala 1,5%-2%, což byl největší jednodenní pokles od 10. srpna. Tržní sentiment včera i dnes ovlivňují politické a teroristické události. Zatímco včera trhy klesaly z důvodu možného odstoupení hlavního ekonomického poradce prezidenta Trumpa Garyho Cohna. Což dnes Bílý dům dementoval. Tak dnešní události číslo jedna na politické scéně v USA je odvolání jiného poradce, hlavního stratéga Steva Bannona. Byl velmi neoblíbený a i v souvislosti s jeho nevhodnými výroky k situaci v Charlottesville ohlásil Bílý dům jeho odvolání. Trhy reagovaly pozitivně, ačkoliv jim zcela jistě přitížily teroristické útoky v Evropě. Odhlédneme-li od politiky, tak i dnes ještě reportují americké společnosti své výsledky v rámci výsledkové sezóny, což má vliv na jejich ocenění. Špatně na report o hospodaření zareagovaly akcie výrobce techniky pro zěmědělce John Deere, které odepisují 5%. Naprosto tragicky však akcionáře zklamal Foot Locker, maloobchodní síť s botami, když akcie ztrácení čtvrtinu hodnoty. Mimo výsledků byla na programu i menší porce makrodat, Michiganský index důvěry vzrostl více než se čekalo. Včera byly zveřejněny i zápisky ze zasedání FOMC a dnes k nim člen výboru Kaplan dodal, že je trpělivý s dalším zvyšováním sazeb. Dolar na prohlášení nereagoval a obchoduje se kolem 1,175 za euro. Index Dow Jones -0,08 % na 21734,33 b.Index S&P 500 +0,08 % na 2432,01 b.Index Nasdaq Composite +0,17 % na 6232,63 b. Index S&P 500 +0,08 % na 2432,01 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,9 % Reality -0,7 % Energie +0,7 % Zbytná spotřeba -0,2 % Finanční sektor +0,3 % Telekomunikace -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Ross Stores (ROST) +9,3 % Foot Locker (FL) -26 % Estee Lauder Cos (EL) +7,7 % Deere (DE) -5,3 % Micron Technology (MU) +2,8 % NIKE (NKE) -4,7 % Applied Materials (AMAT) +2,5 % Under Armour (UA) -4,2 % NRG Energy (NRG) +2,2 % Under Armour (UAA) -4,1 % Martin VarechaFio banka, a.s.