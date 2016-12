Americké akcie před Silvestrem ztrácí, rok 2016 však pro ně byl úspěšný

30.12.2016 19:36

Index Dow Jones -0,13 % na 19794,42 b. Index S&P 500 -0,28 % na 2242,93 b. Index Nasdaq Composite -0,77 % na 5390,358 b.Americké akcie mírně oslabují, rok 2016 však pro ně byl úspěšný. Index S&P 500 si v roce 2016 po přešlapování v roce 2015 v uplynulém roce připsal téměř 10 %. Dařilo se jim především v závěru roku, kdy se místo médii slibované apokalypsy po vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách dostavil růst a indexy dosáhly nových historických maxim. Podobně spotřebitelská důvěra byla v prosinci nejvyšší za více než 15 let, což budoucí prezident neopomněl zmínit na sociálních sítích. Teprve v roce 2017 a později však uvidíme, zda Trumpova administrativa splní naděje do ní vkládané. Kalit by je mohl silný dolar. Jeho nedávná rally obnovila naděje na paritu s eurem. O té se dnes psalo na titulní stránce deníku The Financial Times, během obchodování v Asii však dolar vůči euru skokově oslabil o 1,6 %. Za tímto pohybem však zřejmě stála kombinace počítačových algoritmů v kombinaci se spuštěnými stop-lossy, která snadno udělala díru na prázdninovém trhu. Za tým pracovníků Dealingu Fio banky Vám přeji do nového roku pevné zdraví a šťastnou ruku při investičním rozhodování. Index S&P 500 -0,28 % na 2242,93 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +0,9 % Informační technologie -0,8 % Finanční sektor +0,4 % Zbytná spotřeba -0,8 % Energie -0,1 % Základní materiály -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Endo International (ENDP) +4,4 % NVIDIA Corp (NVDA) -4,0 % Mylan (MYL) +2,7 % Newmont Mining Corp (NEM) -2,5 % Cabot Oil & Gas Corp (COG) +2,5 % Charter Communications (CHTR) -2,4 % Kimco Realty Corp (KIM) +1,9 % Skyworks Solutions (SWKS) -2,4 % Regions Financial Corp (RF) +1,9 % Qorvo (QRVO) -2,2 % Zdroj: BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.