Americké akcie předvedly ukázkový obrat

29.08.2017 22:06

Americký trh v poměrně zajímavé seanci smazal ztráty, které utrpěl hned v úvodu po zprávách o růstu geopolitického napětí (S. Korea). Nejvíce k tomu přispěly technologické tituly nebo průmysl. Dolar prohloubil dlouhodobá minima, pohyb však korigoval a den na páru s eurem zakončil v blízkosti pondělního závěru. Energetické komodity jsou ovlivněny stále trvající hrozbou hurikánu Harvey. „Bezpečné přístavy“ zlato a dluhopisy zisky neudržely, americké dluhopisové výnosy byly nejníže v letošním roce.Index Dow Jones +0,26 % na 21865,82 b.Index S&P 500 +0,09 % na 2446,33 b.Index Nasdaq Composite +0,3 % na 6301,886 b. Index S&P 500 +0,09 % na 2446,33 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Průmysl +0,7 % Základní materiály -0,5 % Informační technologie +0,4 % Finanční sektor -0,5 % Nezbytná spotřeba +0,3 % Telekomunikace -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna United Rentals (URI) +3,9 % Best Buy (BBY) -11 % Coty (COTY) +2,7 % Under Armour (UAA) -3,0 % United Technologies Corp (UTX) +2,3 % Under Armour (UA) -2,8 % Brown-Forman Corp (BF/B) +2,3 % Marathon Petroleum Corp (MPC) -2,5 % DISH Network Corp (DISH) +2,2 % Darden Restaurants (DRI) -2,4 % Filip TvrdekFio banka, a.s.