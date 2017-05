Americké akcie rostou třetí obchodní seanci v řadě

22.05.2017 20:06

Index Dow Jones +0,39 % na 20885,74 b. Index S&P 500 +0,41 % na 2391,6 b. Index Nasdaq Composite +0,61 % na 6120,666 b.Americký akciový index S&P 500 otevřel v plusu a roste třetím dnem v řadě. Trhy jsou poměrně klidné, když Trumpův skandál ohledně odvolání šéfa FBI přebíjí jeho návštěva Saúdské Arábie a oznámené miliardové obchody, ze kterých těží průmyslové a zbrojařské společnosti. Investoři spíše vyčkávají, jaké zprávy přinese tento týden – ministři financí eurozóny dnes jednají o Řecku, Trumpova administrativa zítra představí Kongresu návrh rozpočtu, ve středu bude zveřejněn zápis se zasedání FEDu a ve čtvrtek zasedne OPEC. Do toho pokračuje výsledková sezóna. Saúdskoarabský ropný ministr řekl, že účastníci omezení produkce ropy jsou nakloněni jejímu prodloužení. Cena černého zlata dnes v USA roste o 0,9 % na 51,1 USD za barel. Nejvýraznější ztrátu zaznamenávají akcie AMD. Analytici Citi považují licenční dohodu s Intelem za nepravděpodobnou, protože ji společnost AMD nezmínila během investorského dne. Patenty AMD by podle nich neochránily Intel před sporem s Nvidií. Potvrzují tak prodejní doporučení. Index S&P 500 +0,41 % na 2391,6 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,9 % Energie -0,2 % Informační technologie +0,7 % Telekomunikace 0 % Nezbytná spotřeba +0,7 % Základní materiály +0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Brown-Forman Corp (BF/B) +5,2 % Advanced Micro Devices (AMD) -5,2 % Campbell Soup (CPB) +3,6 % Mosaic (MOS) -2,5 % Autodesk (ADSK) +3,6 % Amgen (AMGN) -2,4 % Wynn Resorts (WYNN) +3,0 % CF Industries Holdings (CF) -2,3 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) +3,0 % Centene Corp (CNC) -1,9 % Zdroj: BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.