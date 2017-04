Americké akcie se obchodují v záporném teritoriu

12.04.2017 20:36

Americké akcie se oddávají zvýšené volatilitě (index VIX roste čtvrtý den po sobě), nicméně celý den se obchodují v záporných číslech. Z negativní nálady těží bezpečné přístavy, jako zlato a dluhopisy. Naopak ropa klesá ačkoliv report o zásobách ukázal jejich pokles. Zároveň však bylo zveřejněno, že produkce této komodity se zvýšila. Nejistotu před startem dalšího výsledkového období pramení především z geopolitického napětí (Sýrie, Severní Korea). Z pohledu sektorů se dnes daří utilitám a telekomunikacím. Naopak dolů jdou základní materiály a průmysl. Pěkný den zažívají majitelé akcií BlackBerry Ltd. (BBRY +16,04%), které uspělo v arbitráži a získalo značné protiplnění. Výsledky reportovala Delta Airlines (DAL +0,95%), a překonala odhady. Index Dow Jones -0,16 % na 20617,94 b.Index S&P 500 -0,23 % na 2348,37 b.Index Nasdaq Composite -0,29 % na 5849,798 b. Index S&P 500 -0,23 % na 2348,37 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,5 % Základní materiály -1 % Telekomunikace +0,4 % Průmysl -1 % Nezbytná spotřeba +0,3 % Finanční sektor -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Incyte Corp (INCY) +3,4 % Tractor Supply (TSCO) -7,1 % HP (HPQ) +2,6 % Fastenal (FAST) -6,9 % DXC Technology (DXC) +2,4 % Freeport-McMoRan (FCX) -5,1 % Whole Foods Market (WFM) +2,0 % Broadcom (AVGO) -3,7 % Tyson Foods (TSN) +1,9 % Nucor Corp (NUE) -3,5 % Martin VarechaFio banka, a.s.