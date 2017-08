Americké akcie se snaží navázat na včerejší obrat.

30.08.2017 20:06

Index Dow Jones +0,2 % na 21910,13 b. Index S&P 500 +0,55 % na 2459,74 b. Index Nasdaq Composite +1,1 % na 6371,099 b.Ve středeční obchodní seanci se americké akciové trhy snaží navázat na včerejší obrat a pohybují se zatím v zeleném teritoriu. Index Dow Jones si zatím připisuje 0,2% a širší S&P 500 přidává 0,55%. V USA stále řeší problémy s hurikánem Harvey, které zatím neustávají a zaměstnávají mnoho záchranářských sborů v zemi. Celou situaci ještě zhoršuje napětí po situaci, kdy Severní Korea v předchozím dni odpálila testovací raketu směrem na východ přes území Japonska. Tento problém se aktuálně řeší na půdě OSN a většina zemí Severní Koreu nekompromisně kritizovala a na pořadu dne jsou také možná opatření proti severokorejskému režimu. Investoři si však na zprávy tohoto druhu už zvykají a pokud nejsou podpořeny slovními přestřelkami státníků, tak nemají delšího trvání. Donald Trump je v současné době zaneprázdněn děním ve spojitosti s hurikánem Harvey a jeho prostor pro případné komentáře je tak omezen. V USA byla dnes zveřejněna revize údajů o vývoji HDP v USA za 2Q. Tato revize vylepšila jeho růst z předběžných 2,6% na 3% v ročním vyjádření. Trh počítal s vylepšením jen na 2,7%, když v 1Q ekonomika rostla jen o 1,2%. Podle analytiků vylepšení údajů naznačuje, že dynamika růstu největší ekonomiky světa nabírá na síle. Objevují se však komentáře, že zničující projevy hurikánu Harvey by mohly negativně ovlivnit vývoj ve 3Q. Dobrá zpráva přišla také od americké agentury ADP, kde soukromý sektor v USA vytvořil v srpnu 237 000 nových pracovních míst oproti 201 000 z července. Na tyto údaje reagoval dolar, který posílil o 0,5% proti EUR k úrovni 1,1910. Zlato ustoupilo z předchozí rekordní úrovně 1327 USD/Troj. unce a nyní se drží na úrovni 1310 USD/Troj. unce. Dnes agentura EIA zveřejnila zásoby surové ropy k 25. srpnu, které poklesly o 5,392 mil. barelů, když trh očekával pokles jen o 1,750 mil. barelů. I když pokles stavu zásob je větší přesto je trh opatrný a v reakci na bouří Harvey se nedaří akciím ropných společností a poskytovatelům ropných služeb. Cena WTI posiluje o nepatrných 0,06% a drží se u úrovně 46,50 USD/barel. Z výše zmíněných důvodů se nedaří akciím těžaře ropy především z oceánu společnosti Transocean ( RIG ), která ztrácí více než 2% a také se nedaří konkurenční Marathon Oil Corporation ( MRO ), jež si na začátku seance odepisovala více než 2%. Nedaří se také akciím těžaře ropy a mědi Freeport McMoran ( FCX ), jež ztrácí více než 2%. Většímu poklesu naopak odolávají akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ) –0,02% a také velká těžařská společnost Exxon Mobil Corp. ( XOM ), která ztrácí jen 0,4%. Naopak se daří společnosti Abraxas Petroleum ( AXAS ), která těží ze situace s hurikánam Harvey a připisuje si 1,2% . Po předchozím poklesu se dnes v zelených číslech a v reakci na reportovaná data ocitá bankovní sektor. Akcie Citigroup ( C ) přidávají více než 1,2% a konkurenční Bank of America ( BAC ) obchoduje silnější o necelých 1,9%. Z investičních bank se daří Goldman Sachs ( GS ), kde akcie přidávají necelých 1,9% a také akcie JP Morgan Chase ( JPM ), jež si zatím připisují necelé 0,9%. Na růstové vlně se nesou akcie biotechnologické společnosti Gilead Sciences ( GILD ). Která je známá především díky léčbě žloutenky. Investoři kladně hodnotí předchozí rozhodnutí Gileadu o nákupu společnosti Kite Pharma, která se zabývá vývojem léků na různé typy rakoviny. Celková částka transakce bude v objemu 11 mld. USD a odpovídá 180 dolarům na akcií.. Akcie Gilead Sciences ( GILD ) si připisují více než 5,6%. Index S&P 500 +0,55 % na 2459,74 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,9 % Telekomunikace -0,5 % Zbytná spotřeba +0,8 % Utility -0,2 % Základní materiály +0,8 % Energie -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Incyte Corp (INCY) +9,2 % H&R Block (HRB) -6,9 % Gilead Sciences (GILD) +5,6 % Freeport-McMoRan (FCX) -2,1 % Martin Marietta Materials (MLM) +5,5 % Helmerich & Payne (HP) -1,9 % Vulcan Materials (VMC) +4,5 % Navient Corp (NAVI) -1,5 % Analog Devices (ADI) +4,2 % Dominion Energy (D) -1,4 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.