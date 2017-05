Americké akcie smíšené, hybatelem makrodata

12.05.2017 20:30

Americký index S&P 500 odepisuje dvě desetiny procenta a rozšiřuje tak čtvrteční ztrátu, podobně je na tom i bluechipový Dow Jones. Výjimku tvoří technologický Nasdaq.Hlavním hybatelem v rámci dnešní americké seance jsou inflační a maloobchodní data za duben, která zaostala za odhady. Dolar v návaznosti na mírné zklamání oslabil na páru s eurem o 0,5 % (EURUSD 1,091). Sektor cyklické spotřeby klesal poté, co řetězec Nordstrom jako jeden z posledních retailerů představil výsledky. Maloobchodní segment se v USA ocitá pod tlakem a v rámci této výsledkové sezony se mu příliš nedařilo, ať už hovoříme o Macy's, Kohl's, JC Penney nebo dalších. Walmart či Target reportují příští týden. S poklesem hlavních indexů rostou utility a mírně se daří technologiím, výše jsou např. biotechnologické a IT společnosti. Klesá naopak finanční sektor či průmysl. Podle agentury Bloomberg jednají mobilní operátoři Sprint a T-Mobile o fúzi. Možný deal by znamenal zásadní krok v rámci regulatorně ostře sledovaného trhu. Akcie společností po otevření výrazně rostly, v průběhu seance zisky korigovaly. Akcie Applu dnes opět rozšířily rekordní hodnoty. Banka Goldman Sachs zvýšila cílovou cenu na 170 dolarů (ze 164 USD), v rámci nové analýzy počítá s cenou nového iPhonu 8 na úrovni 999 USD a následným zvýšením průměrné prodejní ceny v rámci jablečného portfolia. Apple dnes také oznámil investici dospolečnosti Corning, výrobce skla Gorilla Glass, materiálu využívaného v mobilních zařízeních. Inflace za duben mírně zklamala, oproti propadu v březnu však nabrala na rychlosti. Makroekonomická situace se obecně zdá být v souladu s dalším zvýšením sazeb v červnu. Pozornost investorů směřuje i do Bílého domu, kde prezident Trump eskaluje konflikt s bývalým šéfem FBI Jamesem Comeym. Na pozadí také probíhá další příprava očekávaných reforem a plánů nové administrativy. Pohyby byly dnes patrné i v rámci komodit. Zlato zabrzdilo řadu poklesů již ve čtvrtek a po datech mírně posílilo. Ropa WTI korigovala zisky z minulých dní a ustoupila pod 48 dolarů za barel. Bloomberg Commodity Index roste třetí den v řadě v rámci odrazu od 16měsíčních minim. Index Dow Jones -0,2 % na 20878,26 b.Index S&P 500 -0,23 % na 2389,01 b.Index Nasdaq Composite +0,07 % na 6119,954 b. Index S&P 500 -0,23 % na 2389,01 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,4 % Průmysl -0,9 % Informační technologie +0,2 % Finanční sektor -0,6 % Telekomunikace 0 % Energie -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Wynn Resorts (WYNN) +3,0 % Nordstrom (JWN) -9,9 % Exelon Corp (EXC) +1,9 % Acuity Brands (AYI) -8,8 % Broadcom (AVGO) +1,9 % Transocean (RIG) -4,3 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) +1,9 % Hanesbrands (HBI) -4,0 % Arconic (ARNC) +1,8 % General Electric (GE) -3,2 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.