Americké akcie umazaly většinu úvodních ztrát

12.01.2017 22:20

Index Dow Jones -0,32 % na 19891 b. Index S&P 500 -0,21 % na 2270,44 b. Index Nasdaq Composite -0,29 % na 5547,487 b. Index S&P 500 -0,21 % na 2270,44 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Telekomunikace +0,6 % Finanční sektor -0,7 % Reality +0,4 % Energie -0,5 % Utility +0,1 % Průmysl -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Tiffany (TIF) +3,6 % Cincinnati Financial Corp (CINF) -6,7 % AmerisourceBergen Corp (ABC) +2,9 % Hess Corp (HES) -4,8 % Discovery Communications (DISCA) +2,6 % Freeport-McMoRan (FCX) -3,8 % Discovery Communications (DISCK) +2,5 % PNC Financial Services Group (PNC) -2,8 % Eli Lilly (LLY) +2,5 % Cimarex Energy (XEC) -2,6 % Jan TománekFio banka, a.s.