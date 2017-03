Americké akcie uzavřely smíšeně, dařilo se technologickému Nasdaqu

27.03.2017 22:26

Index Dow Jones -0,22 % na 20550,98 b. Index S&P 500 -0,1 % na 2341,59 b. Index Nasdaq Composite +0,2 % na 5840,374 b. Index S&P 500 -0,1 % na 2341,59 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +0,4 % Telekomunikace -0,7 % Základní materiály +0,3 % Reality -0,6 % Informační technologie +0,1 % Finanční sektor -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna HCA Holdings (HCA) +5,2 % Freeport-McMoRan (FCX) -4,7 % Universal Health Services (UHS) +3,4 % Halliburton (HAL) -3,3 % Best Buy (BBY) +3,0 % Kimco Realty Corp (KIM) -2,6 % Viacom (VIAB) +2,9 % Sealed Air Corp (SEE) -2,5 % Flowserve Corp (FLS) +2,9 % Prologis (PLD) -2,3 % Jan TománekFio banka, a.s.