Americké akcie uzavřely těsně pod nulou

21.07.2017 22:06

Dow Jones -0,15 %; S&P 500 -0,04 %Americké indexy v pátek zakončily v mírném záporu, S&P 500 odepsal 0,04 %, Nasdaq Composite taktéž. Ze sektorového rozdělení rostly utility či finance a klesala energetika a průmysl v návaznosti na pokles cen ropy. Euro prodloužilo rally podpořenou rétorikou ECB, růstem výnosů nebo pochybnostmi investorů nad ekonomickými plány Trumpovy administrativy. Eurodolar je nejvýše od ledna 2015, dnes zakončil na 1,1674 (+0,4 %). Ropa klesla o více než dvě a půl procenta po zprávách o dodávkách zemí OPEC, které naznačují nejvyšší měsíční output za letošní rok. Zlato zaznamenalo mírný vzestup nad hranici 1250 USD/unce. Index Dow Jones -0,15 na 21578,73 b.Index S&P 500 -0,04 % na 2472,4 b.Index Nasdaq Composite -0,04 % na 6387,754 b. Index S&P 500 -0,04 % na 2472,4 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,8 % Energie -0,9 % Nezbytná spotřeba +0,3 % Průmysl -0,2 % Reality +0,2 % Informační technologie -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Cintas Corp (CTAS) +8,7 % Helmerich & Payne (HP) -5,3 % Capital One Financial Corp (COF) +8,4 % Intuitive Surgical (ISRG) -4,4 % E*TRADE Financial Corp (ETFC) +4,9 % Huntington Bancshares (HBAN) -4,2 % Synchrony Financial (SYF) +4,7 % General Electric (GE) -3,3 % Moody's Corp (MCO) +3,7 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -3,2 % Filip TvrdekFio banka, a.s.