Americké akcie v mírném záporu, dolar silnější

24.07.2017 20:20

Dow Jones -0,21 %; S&P 500 -0,06 %Americké indexy se v pondělní seanci probudily k životu převážně v červených číslech, bluechipový Dow Jones odepisuje 0,2 %, technologický Nasdaq je naopak výše. S&P 500 značí pokles o desetinu procenta. Z hlediska sektorů jsou silnější finance a IT, klesají naopak utility a telekomunikace. Podobná bilance panovala i při evropské seanci. V úvodu týdne nabitého prezentacemi výsledků, se propadá Hasbro (HAS) po zklamání ve druhém čtvrtletí a s sebou stahuje i konkurenta Mattel - obě akcie mají tendenci se pohybovat souběžně. Profit warning retailera Hibbett Sports (HIBB) zase podráží nohy výrobcům sportovního oblečení a obuvi, klesá např. Foot Locker (FL). Po zvýšení doporučení od Barclay's roste Xerox (XRX). Analytici banky drželi u titulu jako poslední prodejní doporučení, akcie dnes roste o téměř 4 procenta. Analytik Mark Moskowitz ji nově hodnotí na úrovni "equalweight". Skupina Wynn Resorts (WYNN) roste po zvýšení odhadu sázkařských obratů v ráji hazardu Macau – nově očekáván růst o 28 % meziročně. Z hlediska událostí bude týden velmi nabitý, ve středu zasedá americký Fed, v pátek se dozvíme první odhad růstu HDP USA za druhé čtvrtletí, do toho budou přicházet výsledky velkých společností (MCD, KO, PG, V, F, MRK, AMZN, GOOGL, FB aj.). Dolar dnes na páru s eurem, posiluje o 0,17 %, ropa se vzpamatovává z pátečního propadu, zlato téměř nezměněno na 1254 USD/unce. Index Dow Jones -0,21 % na 21534,85 b.Index S&P 500 -0,06 % na 2470,95 b.Index Nasdaq Composite +0,24 % na 6402,879 b. Index S&P 500 -0,06 % na 2470,95 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,4 % Utility -0,7 % Informační technologie +0,1 % Telekomunikace -0,7 % Základní materiály +0 % Průmysl -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Xerox Corp (XRX) +3,2 % Hasbro (HAS) -10,0 % Wynn Resorts (WYNN) +2,9 % Halliburton (HAL) -4,2 % Citizens Financial Group (CFG) +2,8 % Foot Locker (FL) -4,1 % IDEXX Laboratories (IDXX) +2,2 % Mattel (MAT) -3,7 % Huntington Bancshares (HBAN) +2,2 % Illinois Tool Works (ITW) -3,7 % Filip TvrdekFio banka, a.s.