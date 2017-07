Americké akcie v zajetí negativního sentimentu

06.07.2017 22:05

Index Dow Jones -0,72 %; Index S&P 500 -0,92 %Index S&P 500 vstoupil do čtvrteční seance relativně prudkým poklesem způsobeným zejména technologickými tituly, ztráty v průběhu seance prohloubil a zakončil se ztrátou 0,92 %. Nejméně se dařilo sektorům zdravotnictví, realit a telekomunikací. Na růst výnosů pozitivně navázal podobně jako v Evropě finanční sektor. Na komoditních trzích ve čtvrtek zářila ropa, která po reportu EIA vystartovala nad hranici 46 USD za barel, avšak později zisky zkorigovala. Zlato se v návaznosti na růst výnosů v posledních týdnech ocitá pod tlakem, nepomáhá mu ani slabší dolar. Zakončilo na úrovni 1224 USD/unce. Index Dow Jones -0,72 % na 21323,19 b.Index S&P 500 -0,92 % na 2410,05 b.Index Nasdaq Composite -1 % na 6089,464 b. Index S&P 500 -0,92 % na 2410,05 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility -0,1 % Telekomunikace -2,3 % Základní materiály -0,4 % Reality -1,9 % Nezbytná spotřeba -0,5 % Zdravotní péče -1,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna ONEOK (OKE) +2,8 % L Brands (LB) -14 % Monster Beverage Corp (MNST) +1,7 % Patterson Cos (PDCO) -7,0 % United Continental Holdings (UAL) +1,5 % Under Armour (UAA) -6,8 % Broadcom (AVGO) +1,3 % Under Armour (UA) -6,5 % American Airlines Group (AAL) +1,3 % Mallinckrodt (MNK) -5,2 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.