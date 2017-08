Americké akcie ztrácejí

23.08.2017 20:30

Index Dow Jones -0,33 %; S&P 500 -0,32 %Americké indexy dnes za podprůměrných objemů klesají, index S&P 500 míří k první ztrátě ve třech dnech a odepisuje 0,35 %, podobně je na tom i Dow Jones a Nasdaq Composite. Z hlediska sektorů nejvíce rostou reality, ztrácí naopak zdravotní péče. Americký dolar oslabuje na páru eurem o 0,4 %. Výsledky včera po uzavření trhů prezentovala společnost Salesforce. Akcie se dnes pohybuje bez větších změn. Ve čtvrtek investory čeká např. Tiffany nebo Staples. Nejistotu na trzích však dnes vzbuzuje převážně politické napětí. Americký prezident Donald Trump se na mítinku v arizonském Phoenixu nebývale ostře vyjadřoval ohledně svých plánů na výstavbu zdi na hranici s Mexikem. Předmětem sporů na politické scéně je financování projektu, které může v rámci legislativního procesu narazit na nesouhlas v Kongresu. Dále jde o navýšení dluhového stropu a daňovou reformu (která byla klíčovým katalyzátorem letošní akciové rally). Obojí musí být Kongresem schváleno do konce září. V případě, že se tak nestane, Trump hrozí "zastavením činnosti vlády," obviňuje také Demokratickou stranu z ohrožování americké bezpečnosti. Investoři začínají vyhlížet i páteční setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole. Zlato dnes přidává třetinu procenta, dolar nadále v blízkosti 1,18 USD za euro, dluhopisové výnosy dnes převážně klesaly. Index Dow Jones -0,33 % na 21827,53 b.Index S&P 500 -0,32 % na 2444,66 b.Index Nasdaq Composite -0,29 % na 6278,93 b. Index S&P 500 -0,32 % na 2444,66 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +1 % Zbytná spotřeba -0,9 % Energie +0,5 % Průmysl -0,8 % Utility +0,1 % Zdravotní péče -0,7 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Foot Locker (FL) +4,4 % Coty (COTY) -5,7 % Devon Energy Corp (DVN) +3,0 % Omnicom Group (OMC) -5,6 % Xilinx (XLNX) +3,0 % Lowe's Cos (LOW) -5,2 % CenturyLink (CTL) +2,8 % Interpublic Group of Cos (IPG) -4,7 % Range Resources Corp (RRC) +2,4 % Stryker Corp (SYK) -4,2 % Filip TvrdekFio banka, a.s.