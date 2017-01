Americké akcie ztrácí, finanční sektor pod tlakem poklesu výnosů

12.01.2017 19:51

Index Dow Jones -0,46 % na 19861,51 b. Index S&P 500 -0,37 % na 2266,79 b. Index Nasdaq Composite -0,5 % na 5536,007 b.Investoři dnes hledají bezpečné přístavy a vybírají zisky, protože včerejší projev budoucího prezidenta Trumpa nepřinesl vyhlížené detaily jeho obchodní a daňové politiky. Výnosy amerických desetiletých dluhopisů pokračují v poklesu od nedávných maxim na minima od listopadu, což nesvědčí akciím z finančního sektoru, cena zlata roste a dolar oslabuje. Daří se defenzivním sektorům – telekomunikacím a realitám. Americké akcie si od prezidentských voleb připsaly slušné zisky, nelze se proto divit, že část investorů vybírá zisky, když zatím neví, jak vlastně chce Donald Trump americkou ekonomiku nakopnout. Snad jen farmaceutický průmysl se dočkal něčeho konkrétnějšího, když na něj Trump zaútočil kvůli cenám léčiv. Index S&P 500 tak v úvodu oslaboval až o 0,9 %, ztrátu však nyní stahuje. Aerolinky Delta byly dnes první společností z indexu S&P 500, která reportovala výsledky za 4Q. Investory příliš nepřekvapila, když akcie (DAL) oslabují o 0,6 %. Zítra bude reportovat několik amerických bank a finančních institucí. Odhady hospodaření analytiků pro jednotlivé sektory i akcie včetně komentáře naleznete v našem výsledkovém kalendáři pro USA. Za zmínku stojí určitě vývoj akcií automobilky Fiat Chrysler (FCAU; -8,8 %), které se propadaly až o 18 % po spekulacích a následném obvinění automobilky americkými regulátory z porušování emisních předpisů u 104 tis. vozidel. Automobilka by mohla zaplatit až 4,6 mld. USD. Index S&P 500 -0,37 % na 2266,79 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Telekomunikace +0,8 % Finanční sektor -1 % Reality +0,3 % Průmysl -0,6 % Zdravotní péče +0 % Informační technologie -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna AmerisourceBergen Corp (ABC) +4,0 % Cincinnati Financial Corp (CINF) -6,4 % Tiffany (TIF) +4,0 % Hess Corp (HES) -4,3 % Eli Lilly (LLY) +2,8 % Micron Technology (MU) -3,0 % Mallinckrodt (MNK) +2,3 % PNC Financial Services Group (PNC) -2,8 % Range Resources Corp (RRC) +2,0 % Navient Corp (NAVI) -2,7 % Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.