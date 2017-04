Americké akciové indexy připisují mírný zisk

10.04.2017 20:16

Index Dow Jones +0,17 %; S&P 500 +0,19 %; Nasdaq Composite +0,16 %Americké trhy vkročily do nového týdne růstově, hlavní indexy aktuálně shodně připisují 0,2 %. Roste zejména energetický sektor, který těží z vyšších cen ropy. Černé zlato by dnes mohlo zaznamenat šestou růstovou seanci v řadě a tedy nejdelší řadu zisků v tomto roce. Rusko naznačilo prodloužení omezení produkce v rámci kartelu OPEC a efekt měl i ohlášený výpadek produkce z polí v Libyi. Americký index S&P 500 se pohybuje pod 21denním klouzavým průměrem, který se v posledních pěti dnech nedařilo překonat. V následujícím týdnu by ho mohly podpořit výsledky (reportuje např. banka JPMorgan). Páteční data o inflaci v USA ovlivní vzhledem k svátkům až seanci další pondělí. Z hlediska jednotlivých titulů je dnes hlavním tématem těžař BHP Billiton, po zprávě o nátlaku jednoho z hedge fondů na změnu struktury a růst výnosnosti společnosti. Společnost změny odmítla. Automobilka Tesla se stala největším americkým výrobcem aut z hlediska tržní kapitalizace. Překonala GM a s cenou akcie 312 USD se pohybuje na celkové hodnotě 51,6 mld. USD (GM 50,2 mld., Ford 44,8 mld. USD). Banka Wells Fargo finančně trestá svůj top management poté, co ve vyšetřování v kauze s klientskými účty vyšlo najevo, že nejvyšší vedení mělo také podíl na vině. Od bývalého CEO J. Stumpfa banka získala zpět 28 mil. USD odměn, dále zrušila akciové opce Carrie Tolstedtové, šéfky regionálních bank. Zlato mírně koriguje růst z včerejšího týdne, investoři, zdá se, velmi rychle setřásli geopolitické (Sýrie) či makroekonomické (trh práce v USA) obavy, dolar oslabuje, dluhopisové výnosy se dnes vyvíjely smíšeně na základě lokálních fundamentů. Po skončení americké seance je dnes očekáván projev šéfky Fedu J. Yellenové. Asijské trhy zakončily ranní seanci smíšeně, Evropa se pohybovala do strany s mírnými ztrátami. Klesala cena francouzských bondů a akcií po nejnovějších předvolebních průzkumech. V těch se relativně dobře umístil levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon, předstihl Françoise Fillona a zařadil se za M. Le Penovou a E. Macrona. Index Dow Jones +0,17 % na 20690,71 b.Index S&P 500 +0,19 % na 2359,96 b.Index Nasdaq Composite +0,16 % na 5887,095 b. Index S&P 500 +0,19 % na 2359,96 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +1 % Telekomunikace -0,3 % Reality +0,5 % Finanční sektor -0,1 % Průmysl +0,4 % Informační technologie 0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Hess Corp (HES) +4,0 % DXC Technology (DXC) -2,4 % Transocean (RIG) +2,7 % Incyte Corp (INCY) -1,9 % JB Hunt Transport Services (JBHT) +2,7 % Advanced Micro Devices (AMD) -1,7 % Apache Corp (APA) +2,6 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) -1,6 % Ryder System (R) +2,6 % Under Armour (UA) -1,6 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.