Americké akciové trhy obchodují v červeném teritoriu.

31.05.2017 20:16

Index Dow Jones -0,26 % na 20975,29 b. Index S&P 500 -0,27 % na 2406,44 b. Index Nasdaq Composite -0,35 % na 6181,647 b.Ve středeční obchodní seanci se americké akciové trhy pohybují v červeném teritoriu. Index Dow Jones si zatím odepisuje 0,26% a S&P 500 je slabší o 0,27%. Investoři se zatím nepouštějí do většího obchodování a netrpělivě očekávají zveřejnění dnešní Béžové knihy o stavu ekonomiky, která může ovlivnit červnové zasedání FEDu o navýšení úrokových sazeb. Tento fakt ovlivní i silná makrodata v závěru týdne. Pod tlakem se dnes ocitá cena ropy, kde se objevují pochybnosti o tom, zda prodloužení dohody Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC a dalších těžařských států o omezení dodávek dokáže odstranit nadbytek černého zlata na trhu. Podle průzkumu agentury Reuters se těžba ropy v rámci OPEC zvýšila o 250 000 barelů na hodnotu 32,22 mil. b/d. Těžba tak vykázala první nárůst od začátku roku. Cena WTI se pohybuje blízko úrovně 48,4 USD/barel a oslabuje o 2,6%. Tato situace nevyhovuje akciím těžařských společností a tak akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) obchodují slabší o 1,1% a také Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) si odepisuje více než 1% a konkurenční těžař ropy a mědi Freeport McMoran Corp. ( FCX ).ztrácí více než 2,2%. Za zmínku stojí také akcie těžaře ropy a to zejména v moři Transocean ( RIG ), které si odepisují necelých 2,9%. Naopak se daří ceně zlata, která s růstem rizika na akciovém trhu roste a atakuje úroveň 1272 USD/Troj. unci a přidává 0,7%. Z toho profitují akcie těžaře zlata Randgold Resources ( GOLD ), které si připisují více než 3,2 % a necelé 1,1% přidávají akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corporation ( ABX ). Naopak se ztrátou více než 3,6% se nedaří akciím konkurenční těžební společnosti Eldorado Gold ( EGO ). Do nižších pater již druhý den v řadě směřují akcie finančních společností, kde akcie Citigroup ( C ) si odepisují více než 2,1% a také Bank of America Corp. ( BAC ) obchoduje se ztrátou necelých 3%. Z investičních bank se nedaří také akciím Goldman Sachs ( GS ), které oslabují o 3,8% a také JP Morgan Chase ( JPM ), jež ztrácí více než 2,2%. Svými výsledky dnes před otevřením trhu zklamal investory výrobce luxusního oblečení, kabelek a doplňků Michael Kors Holding ( KORS ), Společnost vykázala pokles tržeb a výhled nižších zisků na příští fiskální rok. Management společnosti také sdělil, že kvůli čtvrté čtvrtletní ztrátě po sobě v příštích 2 letech uzavře 100 až 125 svých prodejen. Akcie společnosti obchodují se ztrátou necelých 10%. Celkovému poklesu indexu úspěšně odolávají akcie farmaceutických společností, kde po předchozím postupném poklesu našly podporu u cenové hladiny 32 USD akcie Pfizer ( PFE ), které nyní přidávají více než 1,5% a také akcie francouzské farmaceutické společnosti Sanofi Aventis ( SNF ), které obchodují výše o necelé 1%. Index S&P 500 -0,27 % na 2406,44 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,5 % Finanční sektor -1,3 % Telekomunikace +0,3 % Energie -0,5 % Zdravotní péče +0,2 % Informační technologie -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Perrigo (PRGO) +4,0 % Michael Kors Holdings (KORS) -9,6 % Analog Devices (ADI) +2,6 % CF Industries Holdings (CF) -3,6 % Discovery Communications (DISCA) +2,3 % Goldman Sachs Group (GS) -3,5 % Discovery Communications (DISCK) +2,2 % Bank of America Corp (BAC) -3,2 % Illumina (ILMN) +2,0 % O'Reilly Automotive (ORLY) -3,1 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.