Americké akciové trhy obchodují v zeleném teritoriu.

05.04.2017 20:21

Index Dow Jones +0,78 % na 20849,9 b. Index S&P 500 +0,68 % na 2376,19 b. Index Nasdaq Composite +0,56 % na 5931,833 b.Americké akciové trhy otevírají dnešní obchodní seanci v zelených číslech a index S&P 500 se pohybuje výše než 0,6%. Březnová zpráva ADP ukázala, že situace na americkém trhu práce zůstává velmi slušná, co se týče tvorby pracovních míst. Ve firemním sektoru za březen vzniklo 263 tisíc nových míst, což je ukazatel výrazně překonávající konsensus na úrovni 185 tisíc míst. Naopak proti tomu došlo k revizi velmi vysokého únorového výsledku směrem dolů na 245 tisíc, ale i tak jsou reportovaná data solidní. Podle analytiků zpráva ADP dopadla dobře a naznačuje, že by růst zaměstnanosti ve vládním reportu se mohl opět pohybovat nad úrovní 200 tisíc. Dnes také reportovala EIA zásoby ropy, které v USA stouply minulý týden o 1,57 mil. barelů, když se očekával pokles o -150 tis. Cena černého zlata v průběhu dnešního dne posiluje a to v reakci na očekávání poklesu zásob ve Spojených státech a také zprávy o uzavření ropného pole Buzzard v Severním moři. Cena ropy WTI se pohybuje nad cenou 51,1 USD/barel a posiluje o 0,06%. Je velmi zvláštní, ačkoliv v minulém týdnu počet aktivních ropných vrtů ve Spojených státech vzrostl na nejvyšší úroveň od září 2015, tak generální tajemník OPEC, Muhamad Barkindo zastává mírně optimistický názor o narovnání trhu s ropou. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru a tak Exxon Mobil ( XOM ) obchoduje silnější o necelé 1%, Cabot Oil & Gas Corp. přidává více než 1% a také Marathon Oil Corp ( MRO ) obchoduje s více než 1% nárůstem. Za zmínku stojí také výrobce a dodavatel těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jehož akcie obchodují silnější o necelé 1%. Naopak s růstem akciového trhu se nedaří sektoru zlata, jehož cena se pohybuje nad úrovni 1247 USD/Troj.unci a ztrácí necelých 0,7%. Tato situace není nakloněna akciím největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ), který obchoduje se ztrátou -1,5% a také konkurenční společnost Randgold Resources ( GOLD ), která si odepisuje více než -1,6% a též Eldorado Gold ( EGO ), které obchoduje níž o -1,2%. Své výsledky dnes reportovala společnost Monsanto ( MON ), která je největším světovým pěstitelem semen. Společnost překonala odhady analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Podle statistik má Monsanto vždy ve 2 čtvrtletí fiskálního roku nejsilnější tržby a společnost očekává celoroční zisk na horní hranici výhledu a také zdárné dokončení fúze s Bayerem do konce roku 2017. Akcie společnosti posilují o necelé 1%. Již druhý den v řadě se daří akciím maloobchodníka s kancelářskými potřebami Staples ( SPLS ), jež přidávají 5,1% po zprávách o jednání s privátními společnostmi o možném převzetí. Index S&P 500 +0,68 % na 2376,19 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +1 % Nezbytná spotřeba +0,3 % Základní materiály +0,9 % Telekomunikace +0,3 % Zbytná spotřeba +0,8 % Utility +0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Staples (SPLS) +5,1 % Walgreens Boots Alliance (WBA) -1,9 % Under Armour (UA) +5,0 % Sempra Energy (SRE) -1,3 % Under Armour (UAA) +4,6 % CVS Health Corp (CVS) -1,1 % DXC Technology (DXC) +3,7 % Acuity Brands (AYI) -0,9 % salesforce.com (CRM) +3,5 % Cimarex Energy (XEC) -0,9 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.