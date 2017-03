Americké akciové trhy otevírají pondělní seanci nepatrně výš.

20.03.2017 19:46

Index Dow Jones 0 % na 20914,12 b. Index S&P 500 -0,19 % na 2373,69 b. Index Nasdaq Composite -0,05 % na 5897,991 b. Na začátku nového obchodního týdne otevřely americké akciové trhy v mírně zelených číslech. Americký dolar pokračuje v mírném poklesu proti euru a můžeme tak konstatovat, že se jedná o nejdelší oslabení americké měny od zvolení prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem poklesu dolaru bylo víkendové komuniké ze zasedání zemí G20, které oproti předchozím rokům vypustilo pasáž ohledně snahy vyhnout se všem formám protekcionizmu a naznačuje tak hluboké rozpory ohledně pohledu na hospodářskou politiku největších zemí světa. Celková změna situace souvisí zejména s příklonem USA k protekcionizmu po zvolení Trumpa. G20 alespoń uklidnila trhy tím, že ponechala v komuniké snahu vyhnout se kompetitivním devaluacím měn. Pod tlakem se opět ocitá cena ropy, kde WTI se pohybuje pod cenovou úrovní 48,40 USD/barel. tj. níž o necelých -0,85%. Sdružení zemí OPEC sice ohlásilo dohodu o snížení těžby a ceny ropy vzrostly. Další cenový růst pokračoval poté, co došlo k dohodě o snížení těžby se zeměmi, které členy kartelu nejsou. Globální zásoby ale neklesají tak rychle, jak se předpokládalo a v podstatě zásoby v USA se drží cca 20% nad pětiletým průměrem a také je nutné poznamenat, že rostoucí tendenci mají zásoby v Číně. Celkový efekt je také podkopán tím, že některé země dohodu nerespektují a navíc se zvyšuje těžba v Libyi a Nigérii. Největším problémem je však prudký nárůst těžby v USA, který je doprovázen stoupajícím počtem aktivních vrtů. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru, kde akcie Marathon Oil Corporation ( MRO ) oslabují o necelých 0,9%, National Oilwelll Varco ( NOV ) si aktuálně odepisují 0,5%, když na začátku seance akcie ztrácely necelá -2%, dále Southwestern Energy ( SWN ), ztrácí necelých 1,8% a také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které obchodují slabší o necelá 1,2% a dále akcie konkurenčního těžaře a dodavatele zařízení Transocean ( RIG ), jež si odepisují necelých 2,6%. Naopak proti negativnímu vývoji v těžebním sektoru se vzepřely akcie společnosti Abraxas Petroleum ( AXAS ), které přidávají více než 7,1%. Index oslabuje také bankovní sektor, kde zejména se nedaří akciím německé Deutsche Bank ( DB ), které obchodují slabší o necelá 3%, když banka dnes zveřejnila podmínky emise kapitálu v objemu 8 mld. EUR. Banka vydá 687,5 mil. akcií za cenu 11,65 EUR, což je 35% discont vůči páteční zavírací ceně a 26% discont vůči teoretické ceně po dokončení transakce. Z pohledu stávajících akcionářů se jedná o negativní zprávu. Pod prodejní tlak se dnes dostávají také akcie konkurenční Citigroup ( C ), které obchodují slabší o 0,8% a také Bank of America Corp ( BAC ), jež si odepisují 1,3%. Za zmínku stojí též akcie investiční banky Morgan Stanley ( MS ), jež si odepisují aktuálně více než 1%. Naopak s rostoucí cenou plynu, která prorazila hranici 3 USD se daří akciím Cabot Oil & Gas Corp ( COG ), které obchodují s nárůstem o necelých 0,9%. Předpovědi ukazují celosvětově velmi chladné počasí a to vede ke zdražování topných paliv. Americký zemní plyn pro dubnové kontrakty vzrostl přibližně o 2,54% na 3,023 USD kubických stop. Za pozornost stojí také akcie výrobce těžních strojů a zařízení pro posunování zeminy Caterpillar ( CAT ), které přidávají 2,2%. Akcie těží z prognózy dobrých výsledků. Index S&P 500 -0,19 % na 2373,69 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Základní materiály +0,3 % Utility -0,8 % Nezbytná spotřeba +0,1 % Energie -0,7 % Informační technologie 0 % Finanční sektor -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Advanced Micro Devices (AMD) +6,8 % Kohl's Corp (KSS) -4,5 % NVIDIA Corp (NVDA) +2,7 % Macy's (M) -3,5 % CF Industries Holdings (CF) +2,4 % Nordstrom (JWN) -2,9 % Caterpillar (CAT) +2,2 % Gap (GPS) -2,8 % Illumina (ILMN) +2,1 % Transocean (RIG) -2,6 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.