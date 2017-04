Americké akciové trhy otevírají seanci v červeném.

11.04.2017 20:31

ndex Dow Jones -0,13 % na 20630,25 b. Index S&P 500 -0,31 % na 2349,74 b. Index Nasdaq Composite -0,41 % na 5857,053 b.Indexy v USA otevírají obchodní seanci lehce v červených číslech. Úder Spojených států nezůstal bez odezvy především na cenách žlutého kovu. Rozhodnutí udeřit v Sýrii znamená pro Donalda Trumpa poměrně zásadní obrat v dosavadním postoji, když sám vinil své předchůdce, že se zapletli do konfliktů na Blízkém východě. Zlato se tak dnes dostává na nejvyšší hodnoty za pět měsíců a prorazilo technickou úroveň 1070 USD/Troj.unci. tj. silnější o více než 1,2%. Zlato jako komodita představuje pro investory bezpečný přístav, kam se uchylují v neklidných dobách a při zvýšeném riziku. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata, kde akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold Corporation ( ABX ) posilují o více než 3% a konkurenční Randgold ( GOLD ) si připisuje 4,2% a za zmínku stojí také akcie těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které aktuálně přidávají více než 3,1%. Ceny černého zlata již překonaly úroveň jednoměsíčního maxima a to poté, co Spojené státy vyslaly raketové střely na syrskou leteckou základnu. Tato událost s sebou přináší určité obavy, že by se konflikt v regionu mohl rozšířit a v důsledku toho by mohlo dojít k omezení těžby v daném regionu a s tím by byl také spojený růst cen ropy. Podpůrnou zprávu pro ropu představuje také oznámení o opětovném uzavření libyjského ropného pole Šarara. Účastníci ropného trhu také zatím zůstávají optimističtí a věří, že země OPEC rozšíří svou současnou dohodu s producenty, kteří nejsou členy OPEC a donutí je také snížit jejich produkci ropy a to především kvůli vzniku rovnováhy na trhu. Cena WTI se dnes pohybuje u cenové úrovně nad 53 USD/barel. Z této situace těží akcie společnosti Newmont Mining Corp. ( NEM ) a přidávají 2,1% Dnes se nedaří především finančnímu sektoru, kde finance jsou pod tlakem blížících se kvartálních reportů velkých amerických bankovních domů, které začínají zveřejňovat své výsledky již ve čtvrtek. Finanční sektor od podzimu posiloval v návaznosti na zvolení Donalda Trumpa a jeho slibů ohledně snížení regulace. Z výše zmíněných důvodů se nedaří akciím Citigroup ( C ), jež oslabují necelé 1,1%, Bank of America ( BAC ) -1,6% a ve čtvrtek reportující výsledky společnosti Wells & Fargo ( WFC ) se ztrátou necelých 1,6% a také JP Morgan ( JPM ) s akciemi slabší o 0,7%. Nedaří se také farmaceutickému sektoru, kde se zatím ve dvou pokusech nepodařilo Donaldu Trumpovi zrušit regulační vyhlášku tzv. “Obama Care“. Z těchto důvodů je farmaceutický sektor pod tlakem a nedaří se akciím Abbvie ( ABBV ), které ztrácí 1,7%, dále Valeant Pharmaceuticals ( VRX ), které ztrácí více než 2,7% a také akcie Mylan ( MYL ), které obchodují slabší o více než 2%. Po včerejším předchozím růstu korigují svou hodnotu akcie automobilky Tesla Motors ( TSLA ) -1%. Automobilka zaujímá prví místo co do výše tržní kapitalizace. Akcie firmy za poslední měsíc posílily o více než 35% a dosáhly tak nového rekordu 312,39 USD na akcii. To vyzvedlo celkovou tržní kapitalizaci na 50,887 mld. USD oproti 50,886 mld. USD dosavadního lídra General Motors. Daří se také akciím aerolinek, kde American Airlines ( AAL ) posilují o 2,7% a ze sektoru realit Kimco Realty Corp ( KIM ) přidávají 1,6%. Index S&P 500 -0,31 % na 2349,74 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +0,5 % Finanční sektor -0,7 % Utility +0 % Informační technologie -0,5 % Telekomunikace +0 % Zdravotní péče -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Seagate Technology (STX) +3,3 % Alliance Data Systems Corp (ADS) -4,1 % American Airlines Group (AAL) +2,7 % Mallinckrodt (MNK) -3,2 % Illumina (ILMN) +2,3 % Franklin Resources (BEN) -2,9 % Newmont Mining Corp (NEM) +2,1 % United Continental Holdings (UAL) -2,8 % Kimco Realty Corp (KIM) +1,6 % Royal Caribbean Cruises (RCL) -2,8 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.