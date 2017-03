Americké akciové trhy otevřely mírně v červeném.

29.03.2017 20:30

Index Dow Jones -0,19 % na 20662,02 b. Index S&P 500 +0,09 % na 2360,69 b. Index Nasdaq Composite +0,32 % na 5893,992 b. Po včerejším růstu na amerických akciových trzích, který byl podepřen zejména statistikou, která ukazuje na prudký nárůst spotřebitelské důvěry, která pomáhá posílit optimismus v celkovou sílu americké ekonomiky, otevírají americké trhy v mírné korekci a index Dow Jones ztrácí -0,15%. Spotřebitelská důvěra v USA vzrostla v průběhu tohoto měsíce na nejvyšší úroveň od roku 2000 a investoři díky tomu nabrali nákupní směr. Dnes byla zveřejněna zpráva EIA, která reportovala, stav zásob ropy oproti minulému týdnu, které vzrostly o 866 999 barelů, když očekávání trhu byl celkový nárůst 2 mil. barelů. Na základě těchto zpráv cena WTI posiluje o 2,2% na úrovni 49,51 USD/barel. Růst ceny ropy podporují také zprávy o zastavení dodávek z největšího ropného pole v Libyi. Tato situace vyhovuje akciím z těžařského ropného sektoru, kde Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) přidává 2,1%, konkurenční Marathon Oil Corporation ( MRO ) obchoduje silnější o 4,5%, a akcie těžaře Freeport-McMoran posilují se ziskem necelých 1,5%, dále BP ( BP ) přidává 1,6% a akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumberger ( SLB ) si aktuálně připisují více než 0,5%. Hned v závěsu si slušné zisky připisují také akcie energetických společnosti, kterým také vyhovuje růst ceny černého zlata a z výše zmíněných důvodů tak akcie Chesapeake Energy Corp ( CHK ) přidávají 9,4% a také NRG Energy ( NRG ) obchoduje aktuálně se ziskem 4,2%. Za pozornost stojí americká letecká společnost American Airlines ( AAL ), které patří v segmentu letecké přepravy světové prvenství. V současné době probíhají jednání s čínskými aeoroliniemi China Southern, kde spolupráce mezi firmami by podle obou firem měla posílit spojení mezi dvěma největšími světovými trhy letecké dopravy. Naopak partnerství s Američany by mohlo čínské společnosti pomoci k tomu, aby se do roku 2024 stala největší leteckou společností světa co do počtu přepravovaných pasažérů. Akcie American Airlines ( AAL ) obchodují slabší o necelé 1%. Současně se dnes také nedaří konkurenční letecké společnosti Delta Airlines ( DAL ), která obchoduje se ztrátou -1,4%. Za zmínku stojí informace o oznámení dohody mezi společnostmi Delta Air Lines a Korean Air Lines o vytvoření společného podniku pro sdílení nákladů a výnosů, které se budou týkat letů přes Pacifik. Tato spolupráce bude pro obě společnosti výhodná a přinese značnou úsporu nákladů. . Index S&P 500 +0,09 % na 2360,69 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +1,2 % Finanční sektor -0,5 % Zbytná spotřeba +0,5 % Utility -0,3 % Zdravotní péče +0,1 % Reality -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Vertex Pharmaceuticals (VRTX) +22 % F5 Networks (FFIV) -4,1 % Chesapeake Energy Corp (CHK) +9,4 % Paychex (PAYX) -2,9 % Hess Corp (HES) +4,6 % Alaska Air Group (ALK) -2,1 % Marathon Oil Corp (MRO) +4,5 % Mylan (MYL) -2,0 % NRG Energy (NRG) +4,2 % Public Storage (PSA) -1,9 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.